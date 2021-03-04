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罔腰狂發限動回擊！高市衛生局連出3招　採「正面對決」原因曝

▲罔腰。（圖／翻攝自罔腰IG）
▲罔腰不斷於IG上回應。（圖／翻攝自罔腰IG）

記者洪靖宜／高雄報導

變性網紅「罔腰」日前自稱懷孕，3日遭高雄市衛生局戳破全是假的，依據罔腰其意見陳述內容自承本人未懷孕、超音波等懷孕照片非本人所有，且將被以社維法函送，沒想到罔腰男友貼出訊息「坐等如何開罰」，這似乎惹惱了衛生局，讓衛生局一連發了兩次新聞稿，隔天再開記者會回應，就是因為罔腰及其男友不斷嗆聲，讓衛生局認為必須要澄清，因此才採用正面對決。

▲高雄市衛生局3日連發2次新聞稿，第二次首度證實罔腰懷孕是假的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市衛生局3日連發2次新聞稿，證實罔腰懷孕是假的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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高雄市衛生局在3日晚間7點時發出第一封新聞稿，內容提及「衛生局日前依據意見陳述蒐集相關調查結果函報衛福部，涉及不實部分依違反社維法第63條函送後續偵辦」，簡單說明；沒想到罔腰男友立刻貼出訊息開嗆「坐等如何開罰」，這行為似乎惹惱了衛生局，衛生局隔了3小時候再發第二次新聞稿，內容更詳細表示：「依據罔腰其意見陳述內容自承本人未懷孕、超音波等懷孕照片非本人所有」，直接攤牌表示罔腰自述自己根本沒懷孕。

▲罔腰跟男友回應 。（合成圖／翻攝罔腰ig）

▲罔腰PO出超音波照，至今風波未停 。（合成圖／翻攝罔腰ig）

據了解，衛生局一個晚上連發兩則新聞稿，就是因為罔腰與其男友接連在IG回擊，還質疑衛生局要怎麼罰，既然面對挑釁就必須要澄清，因此衛生局才採用正面方式對決。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎也表示，針對此起事件調查結果，一開始有未盡事宜，昨(3日)一開始先發稿後再加強說明，今早(4日)又針對媒體發問召開記者會，目的就是為了將整起事件的調查事證具體說明，以正視聽。

時間對我們來說完全沒用！

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