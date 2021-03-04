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15歲兒跟50個國中妹做過！桃園媽急發文「3人懷孕了」：求律師

▲妹子,學生,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲15歲兒子和50個女學生發生性行為？（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路上瘋傳「15歲的小孩和國中50位女同學發生性行為」的消息，讓不少家長相當擔心。該文內容指出，因為這名媽媽的小孩在兩個月內，與50位女學生發生性行為，並造成3人懷孕，因此希望可以找到律師協助處理。對此，桃園市政府教育局則表示，目前都沒有接獲到任何通報。

有男網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文驚呼，「我15歲還在媽媽100塊！」從他貼出的臉書截圖可見，有一名疑似是為人母親的女網友以「徵求桃園律師」為題發出求助，因為他15歲的兒子闖大禍了！

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媽媽說，他的兒子在兩個月內，與國中各年級、各班的女學生發生性行為，人數達50人，且可能更多，只是「小孩都記不得了」，她也無從確認人數，目前僅知道兒子並沒有強迫女同學，問了好幾個當事人「都為雙方自願」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲有媽媽發文尋找律師。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

不過，令媽媽更頭痛的是，目前已有3人確定懷孕。因此，她才會發文求助，不求無罪，但希望能減刑，「希望有眾多經驗的律師能協助。」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「這都未成年，所以罪都不重」、「哇靠！真的精盡人亡」、「這到底真的假的」、「現在小孩玩真大」、「這真的還假的？精力旺盛」、「15歲的3個媽媽、1個爸」。不過，也有人懷疑貼文的真實性，「各班級女生耶！那個學校是有1000人喔」、「是有時間停止器？2個月50人，幾乎天天換一個了」、「2個月50個，不就每天一個」。

《ETtoday新聞雲》記者實際在臉書查詢後，發現原文被PO在公開臉書社團「律師免費法律諮詢」上，不過貼文發出沒多久後，管理員就將留言關閉。另外記者也親自向桃園市政府教育局詢問，負責相關業務的饒小姐表示，「目前都沒有查到相關的資料」，也沒有接獲相關通報。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／律師免費法律諮詢）

▲▼貼文PO出沒多久後，就被管理員關閉留言了。（圖／翻攝自Facebook／律師免費法律諮詢）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／律師免費法律諮詢）

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