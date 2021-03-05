渣男2度「硬闖紅燈」！害慘17歲學妹子宮　竟傳訊：有機會再相遇

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子對17歲學妹頗為傾心，去年4月間藉故到學妹住處聊天，卻趁機強拉上床，違反其意願下硬上，學妹掙扎哭泣反抗聲稱正值生理期，還以腳猛踢許，但仍遭許兩度性侵得逞，事後許還傳Line給學妹「都是我的錯，我先離開了，有機會我們再相遇…」學妹事後因子宮劇痛還就醫治療；許在檢警偵訊時坦承犯行，承認確實兩度性侵學妹，桃檢5日偵結依強制性交罪嫌將許提起公訴。

檢警調查，18歲的許姓男子去年4月10日晚間到到學妹住處聊天，凌晨零時許夜深人靜時，突起淫念將學妹拉上床，強行脫去其內褲欲硬上，學妹被嚇到大哭聲稱正值生理期，不要發生性行為，還將許之手推開，但許不顧學妹掙扎反抗仍硬上得逞，事後雙方都在床上睡著；同日清晨5時許，許男清醒後再度對學妹二度硬上性侵得逞。

許男事後匆匆離開學妹住所，還以Line傳送「重點是我害你住院啊」、「我真的很不好都是我的錯」、「我先離開了對不起你、有機會我們再相遇」、「因為我在你來的時候還要硬上」等語，受害學妹事後因子宮劇痛赴醫治療，經醫師診斷為骨盆腔發炎等事實，主因遭強制性交所引發，學妹報警對許提告。

許男在桃檢複訊時坦承不顧學妹正值生理期，兩度硬上性侵之犯行，並根據受害女子提供驗傷診斷證明、與許男之通訊對話截圖等證據佐證，因許犯行明確，檢方偵結依強制性交罪嫌提起公訴。

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