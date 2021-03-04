老公「香香的」掀妻怒火　他LINE說真心話拒當種馬遭慘電

▲桃園市陳姓男子去年起生活作息改變，妻子察覺他身上常有「女人香水味」，從LINE發現丈夫與小三曖昧對話憤。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子結婚4年多，去年被妻子發現常常藉故不回家，且身上常有女人香水味而起疑，後來透過陳男手機Line發現他與小三提及「我其實不想生小孩」等曖昧對話，驚覺丈夫外遇，妻怒向桃園地院提告並求償150萬元；法官認為，陳男與官姓女子往來已逾一般男女關係，判2人應賠陳妻30萬元，可上訴。

陳妻指出，她與陳男2016年結婚，去年3月起，陳男生活作息明顯改變，常藉口外宿不回家，後來身上更有「女人香水味」，去年5月從陳男未登出的LINE帳號查出大量對話，包括「我其實不想生小孩…如果你跟我在一起就是為了要我生小孩的話！那就請你找別人吧！」、「不用跟她離婚好好的過你們的日子」、「我明天會去買藥吃」、「如果有ㄋ」、「你是不是想知道自己有沒有問題嗎？」、「好啊！如果有了我還是會拿掉」、「不能給她抓到證據」、「不然我也會被告」等曖昧對話，當場崩潰。

陳男則辯稱，妻子未經其同意擅自登入LINE，是以犯罪手法取得相關對話紀錄，內容也是虛構不實，妻子所提出對話紀錄均係憑空創造並非真實，均無證據能力；還反控妻子發生婚外情，企圖從他身上獲取利益才提告；官女則稱，與陳男僅是一般朋友關係，否認陳妻提出的相關曖昧對話。

桃園地院法官審酌，陳男與老婆是夫妻關係，彼此隱私保護程度與第三人相互間應有差別，陳妻主張陳官等2人負共同侵權行為責任，應屬有據，陳個人隱私顯然難加以取證，即使陳妻沒經先生同意取得證據，考量她非以強暴、脅迫方式侵害，應認陳妻配偶權顯較陳男隱私權受保護程度更高。

法官認為，陳、官彼此以「老公」、「老婆」互稱，還談及是否生育等內容，顯已逾越一般男女關係，審酌雙方職業收入與侵害程度等，審結判處陳男、官女應賠償陳妻30萬元。本案可上訴。

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