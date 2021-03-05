網路One night stand...28歲男吃18歲女　一句「我怕懷孕」他脫險

▲池姓男子在2019年8月與未成年女子邀約上摩鐵一夜情，事後遭女網友提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

池姓男子前年8月間在網路上認識剛滿16歲女子，兩人相談甚歡，池邀約少女發生一夜情，開車到桃園載少女至摩鐵發生親密關係，結束後開車載少女返家，但事後被少女家長發現報警提告強制性交；池在檢警偵訊時否認犯行，辯稱少女沒有反對，並提供事後Line對話「我爸知道了…我害怕我會懷孕」等語，檢方認為無積極證據指控池男涉嫌妨害性自主，5日偵結予以池不起訴處分。

檢警調查，28歲的池姓男子在前年8月間在網路上認識少女，當時其剛滿16歲，同月某日晚間，池男與少女邀約一夜情，少女默許，池開車前往桃園少女住處搭載少女外出至摩鐵，2人很自然發生關係，少女未表示反抗或拒絕之意，結束後池男開車載少女返家，但隔年後被少女家長發現報警提告池涉嫌強制性交。

檢警偵訊時，池坦承有與少女發生關係，但堅詞否認有任何強制性交犯行，池辯稱少女當天與他在網路上聊天，雙方說好要一夜情就約出來見面，他開車載少女去摩鐵，過程中少女沒有反應，也沒有對他說不要等語；少女在檢方訊問時有無違反少女意願？少女回覆「我不知道回家的路走麼走，只能跟著他」、「我害怕會懷孕，我的年紀還沒到那個階段」等語，未見少女當時心中或有猶豫與池發生性關係，然呈現於外之舉止反應，池無法察知。

此外，檢方還查出少女曾在2020年2月間以Line傳送給池「我們去年在網路上認識的事，還有8月你載我去某汽車旅館做那種事被我爸知道了，怎麼辦？」等文字訊息，池則回「這事誤會大了，妳把妳父親的聯絡資訊給我」等語，不似一般為強制性交行為後欲躲避卸責之反應，足見池辯稱無違反少女意願。

檢方認為，本案係少女單方面之指訴，已難認池涉有強制性交之犯行，因本案時隔已久，亦無其他如錄音與對話紀錄等證據，復查無其他積極證據認定池有何妨害性自主犯行，犯嫌不足下，偵結予以池不起訴處分。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►老公「香香的」掀妻怒火 他LINE說真心話拒當種馬遭慘電

►影／「珍愛藻礁」公投連署成案 總統府：大潭電廠三接站是最好方案

►影／鳳梨禁入中國遭藍營質疑是大內宣 總統府：這是大團結