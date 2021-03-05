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辛丑梅竹賽「清大10賽退8項」　棒、羽球後...桌球等隊也喊卡

▲辛丑梅竹賽「清大十賽退八項」　棒、羽球後桌球等隊也喊卡。（圖／翻攝臉書）

▲辛丑梅竹賽爭議不斷，繼清大棒球隊、羽球隊宣布退賽後，桌球、網球女排，男排，女籃，男籃等八項球賽全都不出賽。（圖／翻攝清大臉書）

記者陳凱力／新竹報導

清大與陽交大學的「辛丑梅竹賽」爭議越演越烈，繼清大棒球隊、羽球隊表示退出今年的比賽後，清大桌球隊也發表聲明，「全力聲援棒球隊、羽球隊！」無須容忍不公平不健康的比賽！清華桌球隊力挺棒球、羽球隊，退出女桌、桌球賽。校方表示，今年計點的正式賽有十項，清華各校隊從前天開始，已有八項的校隊陸續發聲明，宣布退出比賽，包括網球，羽球，桌球，網球，女排，男排，女籃，男籃，八項球賽全都不出賽。

清大校方表示，尊重且支持棒球隊、羽球隊、桌球隊退出梅竹賽的決定！由於梅竹賽存在重大爭議，清華師長考慮不會出席明天在陽明交大舉行的開幕式。世界上有許多比勝負更重要的東西。比起形式上的勝利，內心的價值更值得我們珍視。

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清大表示，同學們做了艱難而了不起的選擇。梅竹賽是一項重要的教育洗禮，教我們在痛苦的選擇中學會孰輕孰重。我們支持同學！

▲辛丑梅竹賽「清大十賽退八項」　棒、羽球後桌球等隊也喊卡。（圖／翻攝臉書）

▲辛丑梅竹清華諮議委員聲明稿。（圖／翻攝清大學生會臉書）

清大棒球隊表示，「大專盃與梅竹賽時間衝突，清華棒球隊期待以最強戰力來場精彩比賽，並以最大誠意與陽明交大協議延賽，但卻無法達成任何共識，只能以全校最大榮譽為重，衝刺大專盃，退出梅竹賽。」

清大羽球隊表示，「陽明交通大學登錄兩位國防大學的選手參賽，依全大運規則，一名選手僅能代表一間學校，而這兩名選手的確曾代表國防大學出賽109全大運。雙重代表是違反大專盃規則和常識的，我們希望雙方都能尊重梅竹賽的精神。」

加入聲援的清大桌球隊也表示，「全力聲援棒球隊、羽球隊！無須容忍不公平不健康的比賽！清華桌球隊力挺棒球、羽球隊，退出女桌、桌球賽。

校方說，今年計點的正式賽有十項，清華各校隊從前天開始，已有八項的校隊陸續發聲明，宣布退出比賽，包括網球，羽球，桌球，網球，女排，男排，女籃，男籃，八項球賽全都不出賽。

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