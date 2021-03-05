大笑拍下「性虐男友」過程！　女「拖45分鐘才報警」冷眼看他送命

▲ 沃爾索爾長期性虐男友，在他生命垂危時見死不救。（圖／Rappahannock Regional Jail）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2019年發生一起驚悚案件，維吉尼亞州一名女子長期對男友施加性虐待，甚至在男友因吸毒過量而性命垂危時，大笑著拍下他痛苦不堪的模樣，拖延整整45分鐘才打電話報警，導致男友不幸身亡，5日被判16年徒刑。

《羅阿諾克時報》報導，現年32歲的沃爾索爾（Megan Anne Walthall）2019年7月15日撥打911，宣稱她的男友戴伊（Brandon Dye）沒有反應。戴伊隨後被送往瑪莉華盛頓醫院，死於吸食過量海洛因。

警方事後在二人家中找到毒品、吸食器，以及一段可怕的影片。據檢方說法，這段影片由沃爾索爾親手拍攝，錄下戴伊因服藥過量而死的過程。影片中可見沃爾索爾一面對他性虐待一面大笑，且等了至少45分鐘才報警求救。

沃爾索爾的律師辯稱，她當時也在吸毒，之所以拍攝影片是為了未來播給戴伊看，以說服他戒毒，「這是愚蠢且錯誤的做法，但她沒有惡意。」但檢察官珊卓拉朴（Sandra Park）反駁，沃爾索爾未即時求助的行為是不可原諒的。急診室醫生作證時表示，若在吸毒後馬上送醫，戴伊可能撿回一命。

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