中國軍機頻擾　美印太司令：助台增強防禦力

▲美國海軍尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

美軍印太司令部司令戴維森今天表示，美方協助並鼓勵台灣進行國防投資，增強國防實力與威嚇力，提供台灣不對稱戰力以自我防衛，持續對台軍售，至關重要。

戴維森（Philip Davidson）今天視訊出席華府智庫美國企業研究所（AEI）對談。他指出，印太地區是全球最為關鍵的區域之一，從現在到2026年間將面對不少挑戰。他擔憂中國可能試圖改變區域現況，而這樣的改變將是永久的。中國尋求新的世界秩序，亦即中國的國家力量比國際法更為重要。

戴維森也花了不少篇幅說明美國國防部提出的「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），表示這是美國國防部年度預算的優先項目之一。

據報導，印太司令部已向國會提出報告，將「太平洋威懾倡議」的預算從2021財政年度的22億美元，增加到2022財政年度的46億美元，並計劃在未來5年投入273 億美元。印太司令部將利用這筆經費在關島與帛琉等地部署神盾飛彈防禦系統、戰術雷達等軍事設施，強化防禦能力。

被問到對台海緊張局勢的看法時，戴維森表示，過去幾個月來，中國在台灣與周遭軍事領域的空中行動有所增加，甚至侵入台灣防空識別區。近來中國海警船也在釣魚台海域周邊出沒。

他指出，協助並鼓勵台灣進行國防投資，增強國防實力與威嚇力，並提供台灣不對稱戰力以協助台灣防衛，至關重要。美國政府持續向台灣軍售，協助實現威嚇戰略也極為重要。