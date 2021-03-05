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挖筍驚見土黃色瓷碗！　專家鑑定嗨：2500年前寶物

▲▼杭州,筍子,古文物,春秋戰國,飯碗。（圖／翻攝北青網）

▲杭州一名村民在自家竹園挖筍子時，意外發現春秋戰國時期的瓷碗。（圖／翻攝北青網）

記者陳怡靜／綜合報導

自家農地竟挖到寶！大陸浙江省杭州一名村民，在自家竹園挖竹筍時，意外發現土裡埋藏了數件瓷器，懷疑這些物品大有來頭，當下立刻通報蕭山區博物館，沒想到鑑定出來不得了！竟是距今約2500年的春秋戰國時期原始瓷碗，保存相當完整。

綜合陸媒報導，近日杭州蕭山進化鎮一名村民在挖竹筍時，發現土裡有數件淺咖啡色瓷器，表面雖沒刻有圖騰，但由於埋藏在土裡，他推測可能是古代文物，便主動向蕭山博物館連絡，上交鑑定。館內人員得知後，連忙前往了解狀況，初步鑑定，其中3件文物應為春秋戰國時期的原始瓷碗，保存狀況完好，十分罕見。

▲▼杭州,筍子,古文物,春秋戰國,飯碗。（圖／翻攝北青網）

▲杭州一名村民在自家竹園挖筍子時，意外發現春秋戰國時期的瓷碗。（圖／翻攝北青網）

蕭山區博物館陳列保管部副主任余金玲表示，從瓷碗的形狀看來，應為春秋戰國時期人們用來吃飯的碗，與我們現代所使用的飯碗大小相近似。隨後便和住戶進行文物接收程序，感謝他主動上交，也在對方帶領下，前往發現文物地點調查。

▲▼杭州,筍子,古文物,春秋戰國,飯碗。（圖／翻攝北青網）

▲博物館人員和村民完成文物交接手續，隨後前往當地調查。（圖／翻攝北青網）

▲▼杭州,筍子,古文物,春秋戰國,飯碗。（圖／翻攝北青網）

她也指出，進化鎮是春秋戰國時期古越國陶瓷的生產重鎮，當地流傳一句俗諺：「周朝天子八百年，個個山頭有窯煙。」就是在形容當時燒製瓷氣的盛況，多處的窯址均被列入浙江省和全國重點文物保護單位。

▲▼杭州,筍子,古文物,春秋戰國,飯碗。（圖／翻攝北青網）

▲博物館人員感謝村民主動將文物上交。（圖／翻攝北青網）

最後，余金玲也說，當地擁有8千多年歷史，蘊藏豐富的文物資源，民眾有很高的機率在生活中發現古文物，若是有看到或找到類似線索，應立即向主管部門聯繫，這些古文物得已受到良好的保存。

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關鍵字：

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