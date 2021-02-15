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國中畢業男連劈12女海撈2億元　爽開藍寶堅尼、拿iPhone

記者黃翊婷／綜合報導

僅國中畢業的楊姓男子謊稱自己是某公司大老闆，透過「搭順風車」等名義接近女子，一次與12名女子談戀愛，2年間總計騙取人民幣4050萬元（約新台幣1.7億元）、125萬美元（約新台幣3500萬元）。

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲楊男自稱是大老闆，與12名女子談戀愛。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關）

根據《紅星新聞》報導，34歲的楊男自2017年起開始透過「搭順風車」的方式搭訕女子，並向對方聲稱自己是某公司的大老闆，等到確定戀愛關係之後，再以公司資金周轉不靈、逃漏稅被查、積欠員工薪水等理由，向女方開口借錢。

其中，陶姓女子在短短2年間，被楊男騙走人民幣555萬元以及102萬美元。後來有受害女子發現，錢明明都已經匯給「男友」，說好的美金報酬卻遲遲沒有入帳，就連人都聯繫不上，這才驚覺上當，氣得跑到派出所報案。

大小牛銷售破紀錄也沒用　藍寶堅尼宣布將棄守V10引擎規格（圖／達志影像／美聯社）

▲楊男把騙來錢來去買藍寶堅尼等高價產品。（示意圖／達志影像／美聯社，非本案車輛）

警方調查，楊男是河南省尉氏縣人，教育水準僅國中畢業，2019年10月17日在河北省保定市落網，隔日隨即被抓包涉及詐騙案件，進而遭到刑事拘留，同年11月22日正式逮捕歸案。根據統計，受害的12名女子一共損失人民幣4050萬元、125萬美元，而這些錢全被楊男拿去買藍寶堅尼、iPhone、蘋果電腦，以及另外3部手機，生活過得非常奢華。

浙江省杭州市中級人民法院經過庭審後認為，楊男以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人鉅額財物，造成受害女子巨大的心理創傷，行為已構成詐騙罪，最終判他無期徒刑、剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，違法所得將按比例發還受害者。

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