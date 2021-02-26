　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

800年古墓沒埋岳飛？獄卒冒死偷運屍安葬...關鍵證據找到了

▲▼岳飛真實的埋葬地點一直眾說紛紜，但在1966年時就找到了關鍵證據。（圖／翻攝自維基百科）

▲岳飛真實的埋葬地點一直眾說紛紜，直到1966年時才找到了關鍵證據。圖為杭州岳王廟。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

岳飛是宋朝的抗金名將，有「民族英雄」的稱號，但因被秦檜、張俊等人誣陷而被捕入獄，最後以「莫須有」的謀反罪名，自盡而亡，也因此當時他並沒有被厚葬，而是由一名獄卒把他草草的葬在一個祠堂裡，直到後來被平反了才修建岳飛墓，不過這之中到底有沒有岳飛的遺骸，一直以來引發許多人的討論，直到1966年才有考古學家挖出關鍵證據。

根據《每日頭條》報導，南宋時岳飛在面對金兵的戰事屢建戰功，眼看就快要收復大片江山，但求和派的秦檜卻以十二道「金字牌」下令岳飛回朝，並捏造罪名將他關進大牢，最後以「莫須有」的罪名使他年僅39歲就被迫自盡身亡。

岳飛遇害後，一名小獄卒隗順不忍他死無葬身之地，便偷偷的將岳飛屍體背出監獄，來到一處叫九曲寺的地方，將他葬在水邊，並在墓旁種了2顆桔子樹，以便日後尋找，而隗順在過世前，才將這個秘密告訴給他的兒子。

▲▼岳飛真實的埋葬地點一直眾說紛紜，但在1966年時就找到了關鍵證據。（圖／翻攝自維基百科）

▲岳飛「精忠報國」的形象深植人心，沒想到最後卻遭小人誣陷，在牢中自盡而死。（圖／翻攝自維基百科）

後來朝廷為岳飛平反後，便出重金尋找岳飛的屍骨，而這名獄卒的兒子見岳飛已被平反，於是就告訴了朝廷官員屍體的所在之處，後來也真的就挖出了他的屍體並安葬在浙江省杭州市棲霞嶺南麓的岳飛廟內。

不過還有另一種說法是，岳飛的屍骨早就在19世紀70年代和岳王廟被一起被毀了。也有歷史學家認為，他的屍骨被埋葬在杭州城外的亂葬崗，也就是棲霞嶺，歷史上各界對於岳飛遺骸所埋葬的真實地址一直眾說紛紜，並沒有一個統一的說法。

直到1979年重建岳王廟時，才有歷史學家發現墓基周圍的舊石條仍在，墓道兩側下還發現了石俑，表示岳飛墓本身並沒有遭到開掘，只是附近的封土遭到破壞，另外也在墓中找到了宋朝的文物，證實岳飛應是在南宋時就被埋葬在這個地方，此處就是岳飛的真墓。

ET快訊
快訊／彰化民代之子竟是雞頭！檢警抄查賣淫集團
華晨宇驚爆撒8億「拒婚張碧晨」！　樂擁23歲小新歡
狂傳婚變！　福原愛隔空「2字」喊話江宏傑
獨／特斯拉偵測器「實測猛鬼路段」　超毛實錄曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

800年古墓沒埋岳飛？獄卒冒死偷運屍安葬...關鍵證據找到了

解決晶片光刻機「卡脖子」難題　北京清大SSMB最新研究出爐

29樓搭電梯「瞬間落到地下3樓」　女住戶狂墜90公尺：腿沒知覺了

邀歐盟人士訪疆未成行　陸外交部：不應是有罪推斷的調查團

曾停經高雄港！　港破獲今年最大宗5.68億古柯鹼走私案

香港疫苗開打首日現人龍　德國百萬劑疫苗27日抵港接力

猥瑣男客熊抱新娘撲倒　新郎「視若無睹」淡定站一旁

婚鬧過頭！色男熊抱新娘還抱到床上　新郎全程目睹沒反應

氣炸！花47000在官網買iphone　陸女收到鋁箔包「蘋果酸奶」一瓶

不像向華強「國安理由」來台卡關　文青女神已定居10多年

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

機車險擦撞！小黃叭一聲嚇到妹　騎士反嗆運將...當街爆拉扯衝突

800年古墓沒埋岳飛？獄卒冒死偷運屍安葬...關鍵證據找到了

解決晶片光刻機「卡脖子」難題　北京清大SSMB最新研究出爐

29樓搭電梯「瞬間落到地下3樓」　女住戶狂墜90公尺：腿沒知覺了

邀歐盟人士訪疆未成行　陸外交部：不應是有罪推斷的調查團

曾停經高雄港！　港破獲今年最大宗5.68億古柯鹼走私案

香港疫苗開打首日現人龍　德國百萬劑疫苗27日抵港接力

猥瑣男客熊抱新娘撲倒　新郎「視若無睹」淡定站一旁

婚鬧過頭！色男熊抱新娘還抱到床上　新郎全程目睹沒反應

氣炸！花47000在官網買iphone　陸女收到鋁箔包「蘋果酸奶」一瓶

不像向華強「國安理由」來台卡關　文青女神已定居10多年

眼睛泡…以為水腫！醫揭乾眼症「4徵兆」常忽略：別再當成沒睡好

科技女董座也怕了！住豪宅卻欠稅80萬　查封BMW她秒衝銀行領錢

新冠疫苗接種需自費？　陳時中：全用公費打

快訊／彰化民代之子竟是雞頭！檢警抄查賣淫集團　拘7人3聲押

新黨青年軍涉違國安法！王炳忠父子、侯漢廷5被告喊冤　4／28宣判

7月大女嬰窒息亡！餵奶後獨留房　粗心保母半小時害一命判刑8月

投手群最讓助總頭疼　開幕戰先發人選有得想

侯友宜宣布：新北4間醫院自費採檢3月起調降至5800

網：以為真的在一起！　《角頭》謝欣穎「環抱鄭人碩」宣布好消息

2021大甲媽遶境能否稜轎底？　顏清標「7個字」回應了

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

女家教約學生「成績好可做一次」　警發聲明了

馬尾妹公車脫褲拉屎！露兩顆渾圓超扯畫面曝

陸暫停進口台灣鳳梨　國台辦解釋

香港文青女神定居台灣10多年

婚鬧男抱新娘上床　新郎沒反應

氣炸！花47000在官網買iphone 陸女收到鋁箔包「蘋果酸奶」一瓶

下雪天打雷！　河南驚現「雷打雪」

除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

小馬雲被鑑定「智力殘疾」　可領數十元補助

一晚3.4萬搶爆　大陸「海上漂浮飯店」被直接拖走！

更多熱門

相關新聞

貞子出沒！ 女子深夜從河裡爬出「詭異支撐」嚇壞路人

貞子出沒！ 女子深夜從河裡爬出「詭異支撐」嚇壞路人

浙江杭州一名女子21日深夜在地上爬行，從釋出的畫面發現，這名女子身著白衣，頭部不時點地，爬行時雙手支撐的形狀極度不自然，宛如貞子現世，嚇壞一旁路人。陸媒報導，目擊者樊女士表示，該女子在地上爬了一個多小時，一度掉進河裡又爬出來，最後有民眾報警才結束這場鬧劇。

三句話不離「你他X的」 溫州「最髒」村書記遭判刑8年

三句話不離「你他X的」 溫州「最髒」村書記遭判刑8年

10歲童割包皮突休克　進加護病房急救6天

10歲童割包皮突休克　進加護病房急救6天

秦檜替皇帝背黑鍋　「岳飛太白目」必須死

秦檜替皇帝背黑鍋　「岳飛太白目」必須死

被斥為國恥的「澶淵之盟」　其實宋朝賺翻了

被斥為國恥的「澶淵之盟」　其實宋朝賺翻了

關鍵字：

岳飛岳王廟宋朝浙江杭州棲霞嶺南麓

讀者迴響

熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

辛龍身影突現蹤《小明星》！

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

55歲的邰智源到底在拚什麼？

即／罔腰懷孕真假　衛生局：已完成陳述

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

台中男睡醒感覺「屁股痛痛」！下秒學長淡定回話崩潰

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面