800年古墓沒埋岳飛？獄卒冒死偷運屍安葬...關鍵證據找到了

▲岳飛真實的埋葬地點一直眾說紛紜，直到1966年時才找到了關鍵證據。圖為杭州岳王廟。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

岳飛是宋朝的抗金名將，有「民族英雄」的稱號，但因被秦檜、張俊等人誣陷而被捕入獄，最後以「莫須有」的謀反罪名，自盡而亡，也因此當時他並沒有被厚葬，而是由一名獄卒把他草草的葬在一個祠堂裡，直到後來被平反了才修建岳飛墓，不過這之中到底有沒有岳飛的遺骸，一直以來引發許多人的討論，直到1966年才有考古學家挖出關鍵證據。

根據《每日頭條》報導，南宋時岳飛在面對金兵的戰事屢建戰功，眼看就快要收復大片江山，但求和派的秦檜卻以十二道「金字牌」下令岳飛回朝，並捏造罪名將他關進大牢，最後以「莫須有」的罪名使他年僅39歲就被迫自盡身亡。

岳飛遇害後，一名小獄卒隗順不忍他死無葬身之地，便偷偷的將岳飛屍體背出監獄，來到一處叫九曲寺的地方，將他葬在水邊，並在墓旁種了2顆桔子樹，以便日後尋找，而隗順在過世前，才將這個秘密告訴給他的兒子。

▲岳飛「精忠報國」的形象深植人心，沒想到最後卻遭小人誣陷，在牢中自盡而死。（圖／翻攝自維基百科）

後來朝廷為岳飛平反後，便出重金尋找岳飛的屍骨，而這名獄卒的兒子見岳飛已被平反，於是就告訴了朝廷官員屍體的所在之處，後來也真的就挖出了他的屍體並安葬在浙江省杭州市棲霞嶺南麓的岳飛廟內。

不過還有另一種說法是，岳飛的屍骨早就在19世紀70年代和岳王廟被一起被毀了。也有歷史學家認為，他的屍骨被埋葬在杭州城外的亂葬崗，也就是棲霞嶺，歷史上各界對於岳飛遺骸所埋葬的真實地址一直眾說紛紜，並沒有一個統一的說法。

直到1979年重建岳王廟時，才有歷史學家發現墓基周圍的舊石條仍在，墓道兩側下還發現了石俑，表示岳飛墓本身並沒有遭到開掘，只是附近的封土遭到破壞，另外也在墓中找到了宋朝的文物，證實岳飛應是在南宋時就被埋葬在這個地方，此處就是岳飛的真墓。