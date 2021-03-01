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杭州現3億年「中華水韭」　網友驚呼：這東西能包餃子嗎？

▲浙江杭州發現的植物界活化石「中華水韭」。（圖／翻攝都市快報）

▲浙江杭州發現的植物界活化石「中華水韭」。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州余杭西部近日發現大片「中華水韭」自然生長群，由於中華水韭是中國特有的古老蕨類植物，可追溯至距今3億年前的二疊紀，被稱為植物界的大貓熊。杭州市水生植物學會理事長陳煜初表示，這片中華水韭群總面積達300多平方公尺，數量約2萬餘株，「相比已經發現的中華水韭群，這裡的面積和種群數量都是罕見的。」

▲中華水韭是中國特有的古老蕨類植物，可追溯至距今3億年前的二疊紀。（圖／翻攝浙江新聞）

▲中華水韭是中國特有的蕨類植物，可追溯至距今3億年前的二疊紀。（圖／翻攝浙江新聞）

《浙江新聞》報導，中華水韭為古老的野生植物，對生活環境要求非常高，使用除草劑等人為干擾，都有可能導致其死亡。此外，如果周邊植物的長勢超過它，個頭不高的中華水韭也會因照射不到陽光而死亡。

▲中華水韭生活在水中，沒有香味，不適合用來入菜。（圖／翻攝浙江新聞）

▲中華水韭生活在水中，沒有香味，不適合用來入菜。（圖／翻攝浙江新聞）

這片被譽為活化石的中華水韭被專家發現後，在網路上引起熱烈討論。有網友提問，「這東西能包餃子嗎？」也有網友開玩笑的拿股市來比喻，「韭菜能割3億年」；「都說割韭菜別太狠，這不，三億年還沒長好！」

陳煜初表示，中華水韭與一般食用的韭菜不同，「韭菜是陸生植物，中華水韭是水生類植物，中華水韭數量非常稀少，從來沒有人去吃過，也沒有人研究過中華水韭的葉子裡面含有哪些營養成分，但可以肯定用中華水韭包餃子的話肯定不香，因為水韭本身沒味道。」
 

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