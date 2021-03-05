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15歲男脖子長腫包！「以為是痘痘」吃藥反狂長大　就醫竟是鼻咽癌

▲▼病房,醫院,動手術,開刀,病人,急診,（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲少年脖子長痘痘，一檢查驚罹鼻咽癌。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸杭州日前發生一起癌症病例，當地一名15歲少年發生自己脖子左側長了一個小腫包，原本以為只是「痘痘」過幾天就會消失，不料腫包卻隨著時間越長越大顆，他的母親因此決定帶他去大醫院治療，經診斷後確定是罹患了「鼻咽癌」，而且已經在往淋巴結轉移。

根據《環球網》報導，少年向醫生表示，腫包剛發現時相當小，擠壓後也不痛不癢，加上他平日忙於課業，就想說等它自己消掉，沒想到後來卻越長越大，媽媽知道情況後「以為是上火」，就帶他去看中醫並吃了幾天藥，不料情況仍沒有改善，腫包原本能在脖子裡滑動，後來增長到完全卡死。

▲醫院,醫生,檢查。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲周水洪醫師表示，他替少年檢查後，確定對方罹患「鼻咽非角化癌」。（圖／免費圖庫Pexels）

浙大醫院耳鼻喉科主任周水洪醫師表示，他替少年檢查後，確定對方罹患「鼻咽非角化癌」，加上就醫的時間拖得有點晚，癌細胞已經在往淋巴結轉移，病情讓少年及其家人相當震驚，他也立刻替少年安排相關放射治療。

周水洪醫師表示，鼻咽癌初期症狀相當不明顯，也不會對日常生活造成影響，導致多數人往往延誤就醫，甚至誤診，等到發現時已經是晚期，民眾平時要多加留意頭頸部，有無痛性腫塊就需要警惕。

他透露，大約有6至8成的鼻咽癌患者，最初的症狀是淋巴結腫大，其次是嚴重鼻塞、鼻涕或吐痰帶有血絲、耳鳴或耳悶、頭痛、視力下降、舌肌萎縮導致吞嚥障礙等。

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