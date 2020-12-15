2年前神準預測！他罹癌看「字條最後1行」起雞母皮　網洗版求地址

▲宮廟2年前預測要注意鼻咽。（圖／翻攝自靈異公社）



記者黃可昀／綜合報導

打翻水用濕字條，才意外發現2年前神明就做出神準預測！一名男子今年被診斷出患有鼻咽癌，所幸發現得早馬上進行治療，療程告一段落後他便回家靜養，某天不小心打翻水杯，把壓在餐桌下的紙張用濕，抽出來看是2年前去宮廟問事留下的字條，「才發現原來兩年前神明就暗示了…」。

原PO在臉書社團「靈異公社」表示，2年前去新北淡水某間宮廟問事情，「當時神明說我的鼻子裡有顆痣，如果不相信可以去檢查」，由於他是第一次去問事，沒有追問有痣是什麼意思，事後也沒將這件事放心上，回家就隨手把師姐寫的字條丟在旁邊，沒有仔細看上面寫了什麼內容。

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▲原PO怕造成困擾，沒有透露宮廟地址。（示意圖／資料照）



直到原PO罹患鼻咽癌在家休養後，某天吃早餐意外打翻水杯，水濺得到處都是趕緊清理，這時發現餐桌下壓了一張浸濕的黃色紙條，才回想起是2年前去問事時帶回來的，仔細讀了字條上的提醒事項，最後一行讓他瞬間起雞皮疙瘩，師姐寫著「去耳鼻喉科檢查鼻咽」，原來神明早在2年前就提醒他要注意鼻咽健康，難以解釋的神奇預測讓他不得不相信。

看完原PO的神奇際遇，網友紛紛在底下留言求宮廟地址，「想知道！！」、「卡」、「這麼厲害，想知道哪裡」、「所以，看來我們這輩子命定的結果，是早已就注定好的了」、「我爸爸當初也是被神明叫去做身體檢查，也是口鼻！結果是舌癌，還沒擴散就趕快切掉了，還好有聽話」、「雖然我不信這個， 但是看你發文我都想去問事了。」