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遭夫「脫衣暴打逼離」癌末女曝離家染毒原因　生前告別式超催淚

▲▼愛的延續公益協會協助彭婦舉辦「生前告別式」。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲愛的延續公益協會協助彭婦（左）舉辦「生前告別式」。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

當身患癌症末期，親離子散時能做什麼？一名婦人罹癌後自覺所剩日子不多，找來民間慈善機構留下遺書，希望在生前能夠留下家書給親友跟3個小孩，字裡行間透露她曾深陷毒品深淵的經過，更控訴被前夫家暴的過往，自述自己並非刻意離家，而是被前夫「拖到山上扒光衣服痛打」強逼離婚，字句血淚惹人鼻酸。

愛的延續公益協會理事長張庭溢表示，當初接觸彭姓婦人時，她已身患鼻煙癌末期，躺在家中客廳靜靜等待死亡的到來，進一步了解其心願時，發現心中有埋藏多年的遺憾，於是協會開始策劃「生前告別式（生命感恩會）」，從找場地到聯絡親屬，讓她能訴說當年的悲慘經歷，並一一向親友道別。

在協會的幫忙下，彭女辦了一場生前告別式，也讓她見到親生子女，有著毒品、離婚經歷的彭女，在生前告別式中向親屬闡述當年的悲慘經歷，成功取得他們的諒解。由於協會本身有在做「留愛」，替人留下家書給親友，將心中的愛傳遞下去，彭女也藉由協會，留下多封家書，字字血淚控訴前夫家暴的經過，更指出前夫不惜將她帶到山上脫衣毒打，只為求離婚將小三扶正。

張庭溢感慨表示，當年生長在幸福家庭的彭婦，阿嬤與母親相繼過世後，於國中開始變得叛逆，不到20歲就與丈夫奉子成婚，一共生下2女1男，不料丈夫婚後完全不工作，彭婦只得扛起家計，1人打三份工，從餐廳、辦桌到檳榔攤，像陀螺似的打轉，身心俱疲的彭婦也因此誤交損友，開始碰起毒品安非他命。

▲▼彭婦留下多封家書。（圖／記者游宗樺攝）

▲彭婦留下多封家書，訴說當年遭前夫虐待的痛苦經歷。（圖／記者游宗樺攝）

而彭婦的丈夫在外遇後，為了將小三扶正，不斷口出惡言相逼，強迫彭婦離婚，甚至出手毆打她，將她押到山上，脫光衣服毒打，只為了彭婦在宜婚協議書上簽字，協議中也不准她帶走年幼兒女，就將她狠心拋離。

隨著孩子逐漸長大，加上前夫對她的醜化，孩子越來越疏遠，加上彭婦自己無法自拔的毒癮，讓他開始刻意逃避與孩子的聯絡。深知必須戒毒下，彭婦動身前往大陸鄉下，過著恬淡的鄉村生活以遠離毒友，但回台後，卻被往日毒友供出，被依毒品罪送進監獄，直到發現罹患鼻咽癌後才獲准保外就醫。

▲▼愛的延續公益協會協助彭婦舉辦「生前告別式」。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲張庭溢（右）與協會志工探訪彭婦（左）。（圖／記者游宗樺翻攝）

張庭溢提到，彭婦還為協會寫下「抗癌日記」，想要為鼻咽癌的病友打氣。根據日記內容提到，她在數年前開始發現鼻子右側開始不舒服，幾年後開始流鼻水跟鼻塞，儘管服用成藥後症狀有所緩解，但經切片檢查，才驚覺自己已罹患鼻咽癌第四期，開始住院進行化療，5個多月體重急遽下降了22公斤。

但癌症細胞不放過彭婦，經歷多次化療但癌細胞開始往頭部擴散，見到自己腫瘤沒有變小，病症沒有太大起色之下，只能選擇回家做相對和緩的治療。由於離婚後小孩離開身邊，常覺得抗癌過程生不如死也沒人能體會，往往在夜深人靜時，一個人強烈感受到孤單與無助，只能抱著棉被默默流淚。

▲▼愛的延續公益協會協助彭婦舉辦「生前告別式」。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲協會曾到醫院了解彭婦病情，得知其有許多話想與失散的子女說。（圖／記者游宗樺翻攝）

張庭溢說，協會進行物資、化療補給品支援後，彭婦的生活仍能維持，但心中對於離婚、親友散去的苦痛仍默默留在心中，直到為她舉辦生前告別式，讓她能當面跟小孩訴說過往，闡述當初離婚的苦痛過程，並留下家書後，彭婦心中的一顆大石彷彿落下，仍安好的度過預估壽命，讓醫師嘖嘖稱奇，認為心理的健康幫助了她對抗癌症。

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