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LIVE／AZ疫苗檢驗封緘「拚3月中旬開打」　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布因應新冠疫情，下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。首批AZ疫苗11.7萬劑昨日抵台，指揮中心展開檢驗封緘作業，估計最快7天可以完成，但是否可以於本月中旬開打，指揮中心持保守態度，強調第一批會更謹慎。疫苗施打相關因應措施，預計記者會上將進一步說明。

▲▼指揮中心3/3記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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原本相關消息都指出，台灣最快取得疫苗將是COVAX首批分配的20萬劑AZ疫苗，不過昨天抵達的卻是台灣直接與AZ洽購1千萬劑當中的11.7萬劑。疫苗上午10點21分從韓國飛抵台灣，指揮中心指揮官陳時中自述也是上午9點多才接獲相關通知，等於是疫苗已經在飛機上了才知道，陳時中認為是由於全球都在搶貨，並表示「這個好朋友隨時要來我都不反對」。

疫苗會從第一優先醫事人員開始，AZ疫苗需接種兩劑，本批疫苗不保留第二劑，會先供應11.7萬人施打，讓多一些人可獲得初步7成的保護力。

由於食藥署先前已簽署AZ疫苗3國製造廠緊急授權（EUA），抵台最快7天完成檢驗封緘程序，准予使用，被問到時程是否落在下週三？陳時中不鬆口，僅表示第一批會稍微謹慎一些，需要完成檢查手續才會放行。再被問及3月中旬有無機會，陳時中認為「很趕」第一批要謹慎，除非特別疫情必要性，否則不需要這麼趕。

▲▼AZ疫苗首批來台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲首批AZ疫苗11.7萬劑昨日抵台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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