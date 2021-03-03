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表態「愛國者治港」　陸政協：完善特區選制是為確保一國兩制

▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

▲香港民主派去年大動作走上街頭，舉行立法會候選人初選投票，惟大陸全國兩會召開前，有47名參與人士被以違反國安法起訴。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

去年大陸全國兩會在無預警情況下，增加議程通過《港區國安法》，今年是否也「臨時增加」香港議程備受注目。對此，大陸全國政協發言人郭衛民3日在記者會上談到香港議題時，提到堅定支持「愛國者治港」這一根本原則，和完善特別行政區選制，是為確保「一國兩制」行穩致遠的論述，繼續引發外界聯想。

大陸全國政協十三屆四次會議4日開幕前，新聞發布會於3日下午召開，根據已公開議程，目前大陸全國人大、政協會議議程重心均在討論、審議國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案，並無已安排的香港，甚至涉及台灣的議題揭露。

▲▼大陸全國政協十三屆四次會議新聞發布會，發言人郭衛民回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國政協十三屆四次會議新聞發布會，發言人郭衛民回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

惟於記者會上，面對媒體提問北京中央政府是否推出措施，幫助香港走出疫後經濟困境，以及國務院港澳辦主任夏寶龍日前在多個場合強調「愛國者治港」時，郭衛民首先回應稱，大陸全國政協一直關心香港經濟社會發展，強調「香港的命運從來都是與祖國緊密聯繫在一起的。」

他接著說，中央大力支持香港參與一帶一路、粵港澳大灣區和國家自由貿易試驗區的建設，支持香港提升國際金融中心地位，幫助香港企業開拓內地市場，並幫助香港抗擊新冠肺炎疫情，保障物資供應、協助大規模核酸檢測，援建香港社區治療設施和臨時醫院等。

對於「愛國者治港」，郭衛民說，我們認為「愛國者治港」是「一國兩制」方針的應有之義和核心要義。他說，無論是制定實施香港國安法，還是完善特別行政區選舉制度，都是為了堅持和完善「一國兩制」，確保「一國兩制」實踐沿著正確的方向行穩致遠。

他說，全國政協將認真貫徹落實中央港澳工作大政方針，加強思想政治引領，廣泛凝聚共識，堅定支持「愛國者治港」這一根本原則。

▲▼香港立法會。（圖／香港立法會）

▲香港特首、立法會選制是否修改，各界都在關注。（圖／香港立法會）

2020年兩會召開時，全國人大在閉幕前增加議程，表決通過《港區國安法》決定草案，雖2021年大陸兩會已公開議程中，還未有涉及香港議題出現，但中共是否推動「愛國者治港」、改革香港選舉制度仍備受關注；全國人大常委譚耀宗2月27日受訪時稱，會議規定要保密，望媒體別再追問。

不過兩會召開前夕，港澳辦智囊「全國港澳研究會」2月20日舉辦了一場研討會，主題是《基本法》之下「愛國者治港」在香港的實踐，會上大陸全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍為「愛國者」列出三條件，並強調「愛國者治港」是「一國兩制」的核心，是實行「港人治港」的基本標準，指稱香港要進一步完善選舉制度。

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