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中共建黨百年　中宣部：嚴格傳媒監管，淨化輿論環境

▲中共中宣部指出，2021年將加大力度打擊假新聞及新聞敲詐事件。（圖／CFP）

▲中共中宣部表示，2021年將加大力度打擊假新聞及新聞敲詐事件。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2021年是大陸十四五規劃開局年，同時是中共成立100年，中共中宣部傳媒監管局負責人近日受訪時表示，將繼續深入展開「打擊新聞敲詐和假新聞專項行動」，加大對問題突出媒體的查處力度，嚴厲打擊真假記者勾結等行為，並對新聞敲詐和假新聞頻發、社會影響惡劣的媒體、社會組織和機構及相關人員依法從嚴查處。

▲▼習近平積極計畫任內將香港、台灣收歸版圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲中共中宣部將依循習近平時代中國特色社會主義思想，執行傳媒監管工作。（圖／達志影像／美聯社）

《澎湃新聞》報導，該負責人表示，2021年傳媒監管工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實全國宣傳部長會議精神，堅持「嚴」、「優」標準，推進守正創新，持續加大監管力度，推進報業健康發展，建強新聞記者隊伍，優化配置出版資源，切實守好意識形態陣地，有力服務文化強國建設。

該負責人提到，未來將加強人才隊伍教育培訓，著力提高新聞記者政治素質，深入開展馬克思主義新聞觀教育，開展黨史學習教育，豐富「學習強國」平台「新聞採編學習專欄」內容，打造全媒型新聞人才隊伍。

▲北京舉行的第五屆「好記者講好故事」巡講活動。（圖／CFP）

▲2018年於北京舉行的第五屆「好記者講好故事」巡講活動。（圖／CFP）

該負責人指出，傳媒監管局2021年將認真履行報紙行業監管職責，組織引導報業牢牢把握正確政治方向、輿論導向、價值取向，堅持團結穩定鼓勁、正面宣傳為主，做強做優做亮重大主題宣傳；深入貫徹落實習近平總書記關於媒體融合發展的重要論述和中央決策部署，引導報業更加自覺主動挺進主戰場，推進報業傳播能力和內容質量提升，持續提高報業傳播力、引導力、影響力、公信力。

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