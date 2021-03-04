▲江宏傑、福原愛婚姻觸礁，疾管署悄撤「防疫新生活代言海報」。（圖／記者陳煥丞攝）

記者嚴云岑／台北報導

桌球好手江宏傑與福原愛婚姻觸礁，台日佳話也一夕破滅。中央流行疫情指揮中心在去年6月社交鬆綁後，請來江宏傑擔任防疫新生活宣傳大使，但隨著離婚傳言越傳越烈，疾管署大禮堂外的宣傳海報，也悄悄「換人」。對此，發言人莊人祥表示，樂活防疫每一期都有不同主題與防疫大使，先前就已經換掉了。

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中央流行疫情指揮中心去年6月7日後擴大鬆綁生活防疫規範，為鼓勵民眾落實防疫新生活，當時特別邀請我國桌球好手江宏傑擔任防疫新生活宣傳大使並於出席指揮中心記者會，共同號召全民一起樂活防疫、健康生活。

不過，江宏傑雖身為防疫大使，去年出席記者會時，面對們體詢問卻全數採「短答」。有媒體問到社交解封想帶福原愛與小孩去哪裡玩？有計畫怎麼使用三倍券嗎？他只靦腆表示，「還沒想到這件事，會再與小愛做討論」。

至於被問到怎麼看待台日防疫態度？他則回答，「大家都很努力」。也讓陳時中接下麥克風時笑道，看來江宏傑回答都比我還簡短。

▲江宏傑去年受邀擔任防疫新生活運動代言大使。（圖／指揮中心提供）



▲疾管署B1大禮堂外，原本貼滿江宏傑代言海報。（圖／指揮中心提供）

▲▼江宏傑代言疾管署海報已被撤換。（圖／記者陳煥丞攝）