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備戰猴痘疫情！　張上淳分析：準備千劑疫苗已足以因應

▲▼1118中央流行疫情指揮中心記者會，張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心專家小組召集人、台大副校長張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國際猴痘疫情嚴峻，台灣已經出現2例境外移入個案，我疾病管制署採購猴痘抗病毒藥物504人份於27日抵台，疫苗則還在洽談合約當中。感染科權威、行政院首席防疫顧問張上淳今（30）日受訪表示，目前觀察猴痘疫情傳播模式還是侷限在特殊族群，疫苗還是特並狀況與族群才需要用。被問及疫苗儲備數千劑是否足夠，張上淳認為，已經足以應付短期內面臨狀況。

世界衛生組織(WHO)23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），台灣也已經確認2例境外移入病例，分別從德國和美國入境，其中首例德國入境個案已經出院，第二例美國入境個案則持續隔離治療中，疾管署持續做相關防治整備，積極與國際藥廠洽談採購第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

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疾管署副署長莊人祥28日宣布，猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat504人份已於27日晚間運抵台灣，由於猴痘患者大多不需要特殊治療，採取支持性療法為主，該藥物主要提供重症及免疫低下確診個案使用。至於疫苗方面，還在進行簽約當中，估計最晚8月底前會抵台。

張上淳今日出席台大醫院創院127週年專題研討會，被問及猴痘疫情相關問題，他表示，猴痘要階段性處理，目前疫情規模、狀況，只有比較嚴重的個案需要使用到抗病毒藥物，用藥機會並不是那麼大，但還要有所準備。

針對疫苗，張上淳則提到，現在非洲以外地區傳播模式還是在特殊族群，不像呼吸道傳染疾病這麼容易讓一般人受到傳染，疫苗使用對象其實也是在不同專家、國家之間有不一致性，不是所有人都要使用疫苗，換句話說，疫苗大概旨在特定狀況與族群才需要使用。媒體詢問購買數千劑疫苗是否足夠，張上淳認為，足以應付短期內面臨狀況。

▲▼臺大醫院127週年院慶研討會精準醫療之現況與展望，臺灣大學張上淳副校長。（圖／台大醫院提供）

▲臺大醫院127週年院慶研討會精準醫療之現況與展望，臺灣大學張上淳副校長。（圖／台大醫院提供）

莊人祥日前也說明，疫苗接種會參考世界衛生組織建議，不會廣泛給全民使用，對象包含猴痘檢驗實驗室人員等暴露前預防，還有照顧猴痘患者醫護人員、患者家人或者密切接觸者等暴露後風險為主。

疾管署強調，猴痘已於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，目前累計通報13例疑似病例，其中2例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國，餘11例已排除；另自 6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案之49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」。

疾管署署提醒，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

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