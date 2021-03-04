婆婆樂PO結婚照　新娘一看驚覺「自己被切掉」！只剩夫家4人

▲外國一名女網友發現，婆婆「貼出我的婚禮照，卻把我切掉」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

外國一名女網友表示，婆婆在臉書上「貼出我的婚禮照，卻把我切掉」，只剩下夫家4人。她仔細檢查，發現自己的婚紗和捧花甚至都還留在照片裡，認為婆婆故意為之，非常難以置信，並將此事分享至網路論壇Reddit，引發熱烈討論。

根據女網友描述，婆婆在臉書發文，祝福公公生日快樂，順便分享家庭合影，卻選了一張「兒子婚禮照」，並將媳婦與女婿硬生生「切掉」。相片經過刻意剪裁後，只剩下公婆、先生與大姑「一家四口」。

女網友表示，婆婆的個性「非常消極又好鬥……我不想談論過去的細節。這樣說吧，她有自卑情結，必須向他人炫耀才能排解」，因此2人關係時好時壞。她因此被許多親友嘲笑，「我沒有生氣，只是覺得很丟臉。她這麼做，而且被別人注意到了」。

許多網友都對婆婆的舉動感到震驚，「唯一應該感覺丟臉的是她」、「那些跑去笑妳的人，只是在嘲笑婆婆多麼可悲又沒肚量」、「太糟糕了。如果她真的想要上傳一張只有她老公、小孩和自己的『家庭照』，就應該選擇別張照片。」

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