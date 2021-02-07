她流產痛哭　竟遭閨蜜怒嗆「別來毀了我婚禮」：妳也太難過！

▲外國一名女網友流產，尚未走出傷痛，卻因此被閨蜜要求不得參加婚禮。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／編譯

外國一名女網友不幸流產，時隔2個月仍無法走出傷痛，最近看見別人順利生下寶寶，忍不住哭了起來，卻被即將結婚的閨蜜痛罵「妳也太難過了」，並被要求別來「毀了」這場婚禮。她氣得將2人對話截圖分享至網路論壇Reddit，引發熱烈討論。

根據貼文，閨蜜傳訊息建議原PO不要出席，「我不想要我的婚禮被妳毀了」。她說，「我不想太苛刻，但我以為妳現在已經忘了那些事情……妳顯然還沒準備好告訴大家，所以很多人不知道。我覺得，如果妳不告訴大家，就不應該來。」

閨蜜表示，她希望在婚禮上成為最特別的焦點，但原PO卻可能分散賓客注意力，「我盡力在這件事上表現友好，但大家都會問，妳是不是懷孕了」。

原PO氣憤不已，當場與友人撕破臉，「讓我搞清楚。妳不想要我參加妳的婚禮，因為我的寶寶死掉了，這可能會毀了妳的一天」。她痛罵對方是個「巨型人體垃圾」，也慶幸自己及早認清，「不用再浪費任何一點時間和她說話了。」

儘管如此，閨蜜似乎沒意識到自己哪裡做錯，甚至回應，「妳真的很自私，已經過了2個月了。妳到底還需要多少時間？妳又不認識她（流產的寶寶）！」

許多網友看見對話都深感震驚，也替原PO打抱不平，紛紛留言，「她（原PO）必須把這個傳給新郎，讓他看看未來妻子的行為」、「我的下巴都要掉下來了」、「希望每個人都抵制她的蠢婚禮」、「世界上真的有邪惡的人！」

聽Podcast掌握國際局勢

Jisoo也愛用！Dior神級護唇膏特價750元