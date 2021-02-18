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婆婆與新娘穿「同款婚紗」尷尬婚禮照　網友氣瘋：根本想嫁給兒子

▲▼南美洲一位新娘與婆婆在婚禮上「撞婚紗」。（圖／翻攝自Facebook社團）

▲國外一位新娘與婆婆在婚禮上「撞婚紗」，讓網友看了大怒，認為婆婆居心不良。（圖／翻攝自Facebook社團）

記者張寧倢／編譯

許多女性對於婚紗都有美好的幻想，但新娘如果在婚禮上與未來的婆婆「撞衫」，真的會讓人氣到不行！海外臉書社團「就是這個，我的恥辱婚禮」（That's It, I'm Wedding Shaming）中，有新娘匿名發文稱，婆婆在婚禮上與她穿了同款禮服，紀念照中兩人一左一右地站在新郎身邊，猛然一看，還以為有2位新娘。

根據《每日郵報》報導，婚禮上的尷尬時刻莫過於「撞衫」，但誰也沒想到竟然會發生在婆婆與新娘身上，來自南美洲的苦主投稿後，引發網友眾怒。婚禮照片上，新郎右邊站著笑容滿面的母親，左邊則是面露尷尬新娘，兩人身穿相同的白色禮服，差別僅在新娘有頭紗，而婆婆則戴了一對比新娘更大的耳環。穿著水藍色禮服的是新娘的母親，表情看起來很不高興。

▲▼婚禮,結婚,新娘,新人（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲許多網友認為婆婆的行為是錯誤且令人生氣的。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

據說，這張尷尬的結婚照翻攝自一份地區報紙，因為當地的富人喜歡用各種方式來吹噓自己的奢華派對。當時報社不僅刊登出她們的名字，還為這張照片下了註解──當你妻子恨你的時候。

臉書社團中的網友看了不禁怒火湧上，大力抨擊這位婆婆稱，如果自己遇到這種事，肯定會把婆婆趕出自己的婚禮。其他網友也跟著表示，「我一定會用紅酒潑向她該死的禮服」、「我以為是一夫多妻，這媽媽根本就是第2個新娘。」

還有網友認為，這位婆婆如果不是討厭她的媳婦，就是她想要嫁給自己的兒子，「一個卑鄙無禮的姻親，可能比一個無可救藥的丈夫更糟糕，這婆婆的行為非常錯誤」、「這超級沒禮貌吧？」、「有人跟我一樣覺得婆婆令人毛骨悚然嗎？」、「為什麼媽媽要穿著婚紗去兒子的婚禮，是想嫁嗎？」

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