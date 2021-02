婆婆與新娘穿「同款婚紗」尷尬婚禮照　網友氣瘋：根本想嫁給兒子

▲國外一位新娘與婆婆在婚禮上「撞婚紗」,讓網友看了大怒,認為婆婆居心不良。(圖/翻攝自Facebook社團)

記者張寧倢/編譯

許多女性對於婚紗都有美好的幻想,但新娘如果在婚禮上與未來的婆婆「撞衫」,真的會讓人氣到不行!海外臉書社團「就是這個,我的恥辱婚禮」(That's It, I'm Wedding Shaming)中,有新娘匿名發文稱,婆婆在婚禮上與她穿了同款禮服,紀念照中兩人一左一右地站在新郎身邊,猛然一看,還以為有2位新娘。

根據《每日郵報》報導,婚禮上的尷尬時刻莫過於「撞衫」,但誰也沒想到竟然會發生在婆婆與新娘身上,來自南美洲的苦主投稿後,引發網友眾怒。婚禮照片上,新郎右邊站著笑容滿面的母親,左邊則是面露尷尬新娘,兩人身穿相同的白色禮服,差別僅在新娘有頭紗,而婆婆則戴了一對比新娘更大的耳環。穿著水藍色禮服的是新娘的母親,表情看起來很不高興。

▲許多網友認為婆婆的行為是錯誤且令人生氣的。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

據說,這張尷尬的結婚照翻攝自一份地區報紙,因為當地的富人喜歡用各種方式來吹噓自己的奢華派對。當時報社不僅刊登出她們的名字,還為這張照片下了註解──當你妻子恨你的時候。

臉書社團中的網友看了不禁怒火湧上,大力抨擊這位婆婆稱,如果自己遇到這種事,肯定會把婆婆趕出自己的婚禮。其他網友也跟著表示,「我一定會用紅酒潑向她該死的禮服」、「我以為是一夫多妻,這媽媽根本就是第2個新娘。」

還有網友認為,這位婆婆如果不是討厭她的媳婦,就是她想要嫁給自己的兒子,「一個卑鄙無禮的姻親,可能比一個無可救藥的丈夫更糟糕,這婆婆的行為非常錯誤」、「這超級沒禮貌吧?」、「有人跟我一樣覺得婆婆令人毛骨悚然嗎?」、「為什麼媽媽要穿著婚紗去兒子的婚禮,是想嫁嗎?」

Groom's mother is branded 'creepy' for wearing an IDENTICAL dress to the bridehttps://t.co/pDJmhzycki