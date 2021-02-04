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她拒吃婆婆煮的菜！老人家「病倒」竟揭恐怖內幕　網：是報應

▲煮飯,烹飪,煮菜,調味,廚師,料理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲外國一名女網友在Reddit發文，分享婆婆試圖「毒害」自己的故事。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合報導

外國一名女網友在網路論壇Reddit表示，她因為身體健康因素，拒絕吃下婆婆親自煮的菜，未料老人家之後卻突然病倒，意外揭發一場令人害怕的「計畫」，「婆婆試圖在我的食物裡下毒，最後卻害到自己」。許多網友看了紛紛表示，這一切都是報應。

根據貼文，女網友和丈夫賣掉房子後，距離新家交屋還有2周。他們考量防疫與高昂旅館費用後，決定暫住婆婆家，度過這段「空窗期」。

女網友表示，其家族遺傳「鹽巴過敏」問題，她發作時會血壓升高、發生紅腫反應，父親也因此承受心臟病之苦，婆媳倆過去10年多次討論此事，本次借住時也不例外，「（婆婆）堅持為我們烹煮午晚餐……我當然保持警覺」，未料，2人最近一次聊到這個話題後，餐桌上的菜餚卻突然「全部鹹了10倍以上」。

女網友一開始以為，只是婆婆煮菜比較重口味，直到小叔也受不了，抗議菜餚突然變得太鹹、根本吃不下去，她才驚覺事有蹊俏，「我們開始自己外帶午、晚餐回家吃。雖然她（婆婆）施加了一些壓力，我們還是拒絕吃下她煮的菜」。

夫妻之後搬入新家，正在安頓時，卻突然接到一通電話，原來是婆婆因為嚴重腎結石而住院了，治療過程長達好幾天，且過程相當難受，幸好最後順利痊癒，「她被醫師問及，最近是不是大幅增加鹽分攝取。原來，她吃下太多太鹹的食物，反而讓自己生病了。」

此篇貼文一出，引發熱議，至今已經累積7000多讚與數百則留言 。一些網友紛紛表示，「這是最好的因果報應」、「這樣說不太好，但看了真令人心滿意足」、「這個不起眼的東西反擊囉」。

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