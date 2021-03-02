53歲畫家愛上21歲非洲辣妹！砸1.7億迎娶　10年後「現況曝光」

▲畫家楊彥迎娶一位非洲妻子。（圖／翻攝自微博，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

人的真愛跨越語言、跨越國界。大陸一位1958年出生的國畫大師，在他53歲的時候，豪灑了4000萬人民幣（約新台幣1.7億元），執意迎娶了一位小自己32歲的非洲正妹。現在10年過去，兩人的婚姻生活如何了？

綜合陸媒報導，大陸有位畫家，名叫楊彥，因為癡心於藝術，一直精耕著手中的畫筆，不知不覺大半輩子過去了，他也一直沒有成家。

直到2011年春，53歲的楊彥前往非洲感，尋找藝術創作素材與靈感時，終於遇到了心儀之人。當時他在一座大學校園裡寫生，由於畫得太好了，把一位黑人姑娘給吸引了過來。

黑人女孩一直停在他身邊，不忍眨眼地看他畫畫，看著他在畫紙上揮動畫筆、勾勒線條，時不時瞪大了眼睛，毫不掩飾讚歎的目光。她名叫「愛達」，因為自小很喜歡中國文化，不僅精通中英文，還熱愛中國傳統藝術，正是基於這樣的原因，她得知楊彥的身分後，充滿了崇拜。

作為一位思想活躍的畫家，楊彥以繪畫為媒介，向愛達表達了自己的愛慕之情。愛達取得父母的同意之後，很快便答應了與楊彥的交往，還跟著男友前往了中國。回來後很長一段時間，眾人看到兩人，總是忍不住議論紛紛。為了打消大家的疑慮，楊彥在2011年的時候，花費了4000萬元人民幣，與愛達舉行了聲勢浩大的中式婚禮。

雖然兩人遭到了諸多非議，不過兩人在日常生活當中，一直相敬如賓。2015年，作為繪畫大師，楊彥攜帶妻子愛達還登上了中央電視台的春節聯歡晚會（春晚）。

10年過去，如今兩人已經到了形影不離的地步，尤其當楊彥創作繪畫作品的時候，他的妻子便在一旁研墨，夫唱婦隨。現在，兩人還生了可愛的寶寶，生活得平凡而幸福。