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女傭「偷倒尿加菜」！孕媽進廚房驚見狂嘔發燒　揭非洲都市傳說

▲越南料理,涼拌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲圖為示意圖，非洲女傭把自己的尿液入菜，其實全因都市傳說惹禍。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

女傭在家中的關係微妙，雇主時常會搖擺是否給予足夠信任。非洲一名女雇主日前就公開自己「噁爛的經歷」，表示當時懷孕的她將女傭幾乎視如己出，一天卻在廚房裡撞見女傭把尿液倒進他們的菜餚中，在逼問之下對方才坦承，這麼做是為了讓雇主盲目地喜歡她，如此就能讓她保住這份工作，這在非洲是盛行的都市傳說。然而諷刺的是，此舉卻也成為雇主開除她的原因。

根據新聞網站「Tuko」報導，由於近來非洲再次傳出女傭在雇主的食物中摻入尿液，2005年就已經歷過的另一名雇主西拉（Sheila Mkenya）便公開當年往事，揭露當時女傭的離譜行徑。

西拉回憶那時她已懷胎6個月，一天正坐在飯廳等女傭煮好飯端料理上桌，但烹煮的時間過久，讓她好奇究竟裡頭在忙些什麼。她起身走進廚房查看，沒想到一眼就撞見女傭正在把一種奇怪液體倒入鍋內，她和對方展開質問，最後女傭才坦承那液體是自己的尿液，會這樣做是因為母親教她這麼做，因為她們認為雇主喝下之後，就宛如被下降頭一般，會盲目地喜歡上自己的女傭，從此只看見她的好而不會嫌棄她的工作效率差，這樣就能保住工作。

「那天晚上我吐超多，發燒、胃絞痛和恐慌發作」，西拉表示女傭讓她受到很大衝擊，連她老公也不斷嘔吐。女傭在全家人的食物中加入自己的尿液，除了讓雇主喜歡她，最重要的也是為了讓雇主的小孩喜歡她，畢竟她是被請來照顧小孩的，得到小孩喜愛就能在家庭中站穩腳步。

西拉表示在醜惡的真相揭露之前，她和女傭關係其實很不錯，甚至會幫忙女傭做家事，之後是因為懷孕才全權放手讓女傭去做。「她也在餐桌上和我們一起吃飯，我還把她打扮得像個妹妹一樣。冰箱裡的食物也是24小時都任她拿」，西拉失望地說。

若不是發現女傭偷倒尿，西拉說她還不會開除對方，就算工作上有瑕疵或是做不周全的地方，她也能夠忍受很久，而女傭用極端方法想保住工作，反而害自己被開除。

如今西拉雖再聘請新的女傭，但她從此不會讓她們經手任何餐具和烹飪過程，甚至只給他們做很少的事，因為事情在她心中留下太大的陰影，甚至讓她變得神經質。

更令西拉百思不得其解的事，在開除倒尿女傭一年後，對方竟然還有臉打電話回來，問她能不能再上工了。

事實上尿液和被雇主喜愛這兩者之間，在科學上毫無根據，是一個純粹的都市傳說，而且健康與經濟上的風險極大，除了可能害雇主生病外，被發現還會害自己被開除，一但名聲傳出去，將來女傭身分也難保。

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