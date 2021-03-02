新疆神秘部隊「金獵隼」罕見曝光　標配最新裝備＋無人機

▲「金獵隼」部隊的輕型裝備，狙擊榴、重狙及60迫擊炮。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》近日曝光一支新疆軍區的神秘部隊「金獵隼」，該部隊從2017年成軍至今，登上媒體報導的數量一隻手便能數完，同時，沒有一則報導是說明該部隊的實際作戰職能，外界僅能拼湊出這支部隊的「一鱗半爪」，所有的訊息都指向無人機、技術主導及裝備精尖。

▲新疆軍區的神秘部隊「金獵隼」擁有獨特臂章。（圖／翻攝央視）

《東方網》報導，從《央視》畫面中該旅戰士的臂章來看，該旅是解放軍中非常神秘的一支部隊—「金獵隼」。以有限資料來看，該旅組建於2017年，是在當年深化國防和軍隊改革的浪潮中誕生新質作戰力量，極少見諸於官方報導，高度神秘。

《央視》透露，日前在崑崙山路進行的一場實戰化對抗演練中，該旅列裝不久的新型無人機悄然升空，不久便傳回戰場態勢信息，為紅方指揮員決策提供了重要參考，「新裝備快速形成戰鬥力的背後，正是該旅官兵戰鬥素養的整體提升。」

▲解放軍最新型無人機的調適操作也落在金獵準的平時訓練課程中。（圖／翻攝央視）

旅長程濤表示，「對於我們這樣一支裝備精尖、技術主導的新型作戰力量，要想快速提高官兵素養和部隊整體作戰效能，軍事職業教育必須先行一步。」程濤提到，部隊為了實現教育先進，實施了「慧腦工程」，隨著科學技術的發展，新型裝備對於戰鬥員的知識素養提出了越來越高的挑戰，技術主導變成了必要條件。

此外，由於金獵隼部隊是解放軍試驗先進技術戰力的先行者，組建之路也碰到不少困難。包括人員體能對裝備的不適應、外部軍隊挑戰下的失敗等，不過，獨有的「金獵隼勳章」激勵下，這支部隊成功翻身，拿到旅對抗冠軍。

