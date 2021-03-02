　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新疆神秘部隊「金獵隼」罕見曝光　標配最新裝備＋無人機

▲「金獵隼」部隊的輕型裝備，狙擊榴、反器材大狙及60迫擊炮。（圖／翻攝央視）

▲「金獵隼」部隊的輕型裝備，狙擊榴、重狙及60迫擊炮。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》近日曝光一支新疆軍區的神秘部隊「金獵隼」，該部隊從2017年成軍至今，登上媒體報導的數量一隻手便能數完，同時，沒有一則報導是說明該部隊的實際作戰職能，外界僅能拼湊出這支部隊的「一鱗半爪」，所有的訊息都指向無人機、技術主導及裝備精尖。

▲新疆軍區的神秘部隊「金獵隼」擁有獨特臂章。（圖／翻攝央視）

▲新疆軍區的神秘部隊「金獵隼」擁有獨特臂章。（圖／翻攝央視）

《東方網》報導，從《央視》畫面中該旅戰士的臂章來看，該旅是解放軍中非常神秘的一支部隊—「金獵隼」。以有限資料來看，該旅組建於2017年，是在當年深化國防和軍隊改革的浪潮中誕生新質作戰力量，極少見諸於官方報導，高度神秘。

《央視》透露，日前在崑崙山路進行的一場實戰化對抗演練中，該旅列裝不久的新型無人機悄然升空，不久便傳回戰場態勢信息，為紅方指揮員決策提供了重要參考，「新裝備快速形成戰鬥力的背後，正是該旅官兵戰鬥素養的整體提升。」

▲解放軍最新型無人機的調適操作也落在金獵準的平時訓練課程中。（圖／翻攝央視）

▲解放軍最新型無人機的調適操作也落在金獵準的平時訓練課程中。（圖／翻攝央視）

旅長程濤表示，「對於我們這樣一支裝備精尖、技術主導的新型作戰力量，要想快速提高官兵素養和部隊整體作戰效能，軍事職業教育必須先行一步。」程濤提到，部隊為了實現教育先進，實施了「慧腦工程」，隨著科學技術的發展，新型裝備對於戰鬥員的知識素養提出了越來越高的挑戰，技術主導變成了必要條件。

此外，由於金獵隼部隊是解放軍試驗先進技術戰力的先行者，組建之路也碰到不少困難。包括人員體能對裝備的不適應、外部軍隊挑戰下的失敗等，不過，獨有的「金獵隼勳章」激勵下，這支部隊成功翻身，拿到旅對抗冠軍。
 

ET快訊
獨／開槍畫面曝！警狂吼：把槍交出來　下秒轟19槍擊斃他
二伯3個月虐出「超狂腹肌、馬甲線」！　中空露紙片腰
女兒球鞋被丟！陸元琪批霸凌　校方：願賠全新同款鞋
理科太太維他命募資破3千萬！醫看成分打臉：該補的沒補到
她私密處劇痛怪夫得性病　醫一看揭內幕：老公超綠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「中國病毒，滾出去」　陸師在英國遭4人圍毆口鼻出血

肛拭子令日本人精神上痛苦　陸外交部：會根據疫情科學動態調整

新疆神秘部隊「金獵隼」罕見曝光　標配最新裝備＋無人機

5G還沒用上6G就要來了！　陸工信部：今年要加快6G佈局

「香港47泛民受審」英外長譴責　中使館：純屬無稽之談

港47名泛民人士保釋案2日續審　「馬拉松式」偵訊4人不適送醫

53歲畫家愛上21歲非洲辣妹！砸1.7億迎娶　10年後「現況曝光」

陸籲民進黨「停止政治操弄香港」：不要在錯誤道路上滑下去　

19歲少女168公分不到30Kg！變皮包骨絕望大哭　醫搖頭：超級罕見病

陸兩會將定調「十四五」　疫後經濟復甦有關要過

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

200個貨櫃無法外銷「恐損失千萬」 鳳梨伯兒嘆：可能選擇放到壞掉...

「中國病毒，滾出去」　陸師在英國遭4人圍毆口鼻出血

肛拭子令日本人精神上痛苦　陸外交部：會根據疫情科學動態調整

新疆神秘部隊「金獵隼」罕見曝光　標配最新裝備＋無人機

5G還沒用上6G就要來了！　陸工信部：今年要加快6G佈局

「香港47泛民受審」英外長譴責　中使館：純屬無稽之談

港47名泛民人士保釋案2日續審　「馬拉松式」偵訊4人不適送醫

53歲畫家愛上21歲非洲辣妹！砸1.7億迎娶　10年後「現況曝光」

陸籲民進黨「停止政治操弄香港」：不要在錯誤道路上滑下去　

19歲少女168公分不到30Kg！變皮包骨絕望大哭　醫搖頭：超級罕見病

陸兩會將定調「十四五」　疫後經濟復甦有關要過

香港首批100萬劑復星／BNT疫苗部分抵港　由國泰航空運送

溫昇豪忙救人　老婆冷酸：我跟單親媽媽有什麼不一樣？

募資飆破3千萬！理科太太「1抵12」維他命熱賣　網酸：盤子真多

工業氮氣填充寶寶米餅！侯友宜：期限內未改善一定重罰

1歲嬰遭斬首...屍首分離倒在血泊中　23歲媽：他不肯乖乖喝奶！

楊冪「炸出超兇半球」深U禮服快被擠爆！　鄧超曝台上邪惡視角

家人被罵「小孩養到這麼會吃」千千：其實更難聽 罕見回擊酸民！

「胖虎」威廉森禁區逞凶　關鍵2罰率鵜鶘險勝爵士

跛男會網友被嫌「行動不便」遭狠心丟包　警出資助返院治療

肛篩太羞恥！　日本盼大陸「排除日人」：已造成極大心理痛苦

大陸熱門新聞

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

智障女孩嫁55歲大叔　婚禮痛哭…母竟超開心

3700套房吸員工！霸氣女董：幹到退休就給你

飛機墜機「5人亡」！衝入江西民宅炸出黑洞

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

19歲少女168公分卻不到30Kg！

陸官媒：禁鳳梨根本不算牌

鳳梨禁令延燒　國台辦：繼續嚴格管控

陸推「國產頂級鳳梨」取代台灣金鑽「徐聞菠蘿」專列登場

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

高中妹躺屍水庫邊　只包著床單　

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

陸軍費料穩增長　海外用兵受矚

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

更多熱門

相關新聞

陸軍費料穩增長　海外用兵受矚

陸軍費料穩增長　海外用兵受矚

大陸全國兩會召開在即，隨經濟自疫後復甦、美中賽局情勢改變、十四五規劃提出強軍目標，外界關注中共國防預算變動。學者分析，目前看來疫情因素影響不大，解放軍費應不致發生結構性變化，惟去年大陸《國防法》修訂，可能造成「海外用兵」增加，對軍費編列的影響值得關注。

法海軍準航母「雷電號」赴日軍演 預告或穿越「瓊州海峽」

法海軍準航母「雷電號」赴日軍演 預告或穿越「瓊州海峽」

美學者爆解放軍增建16座ICBM發射井

美學者爆解放軍增建16座ICBM發射井

殲-20掛16枚霹靂-15開啟野獸模式

殲-20掛16枚霹靂-15開啟野獸模式

邀歐盟人士訪疆未成行 陸外交部：不應是有罪推斷的調查團

邀歐盟人士訪疆未成行 陸外交部：不應是有罪推斷的調查團

關鍵字：

大陸軍武解放軍金獵隼新疆軍區無人機

讀者迴響

熱門新聞

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

「圍棋女神」14秒床片曝光！

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面