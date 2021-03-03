網傳「轟-20」隱形戰機試飛　大陸網友自己都不信！

▲解放軍轟-20有很多形象影片，但是始終沒有釋出試飛影片。（圖／翻攝 央視）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍近年在許多網路影片的形象廣告中，經常釋出轟-20（H-20）隱形轟炸機的影像，有時也會傳出轟-20試飛的消息，但是始終沒有釋出試飛的影像。最近又有大陸自媒體聲稱，轟-20進行試飛，但是連大陸網友自己都不相信。

大陸自媒體「今日頭條」用戶「德隆炮」發文指出，「轟20已經在生產5號機了，七月底是肯定要出來的。一月份至今三次試飛，都是四號機。臨潼和閻良的你們應該知道啊。早上七點多，11點多，還有一次下午兩點多。難道都沒有人留意到。一個個都說很關注轟20，到動真格的試飛的時候，反而沒有人關注了」。

文章指出，一號機和二號機應該是被淘汰了，那種展弦比5.2的類似B21和B2的氣動佈局，2019年五月份就徹底推翻了原有設計，被三號機和四號機取代了。四號機相對於三號機改進了起落架材料和尺寸。

現在以及今後正式露面的轟20，基本上就是以四號機為原型的。展弦比大約在3.85左右。轟20使用了背負式大S進氣道。每側內用TF550鈦合金阻燃契形板把兩台發動機隔開。當初在2號機測試時候，曾經遇到了旋流畸變的問題。那個問題不解決，發動機要哮喘的！後來唐長紅團隊重新設計了進氣道，目前四號機已經基本解決了這個問題。

發動機方面是四發WS18B，但是呢，王華明團隊為轟20設計的鈦合金大框構件，發動機預留圓形洞有1.54米和1.25米兩種不同尺寸。我估計後者是為今後無加力燃燒室的WS10Ｃ準備的。

▲網傳轟-20試飛，但是大陸網友自己都不相信。（圖／轟-20想像圖／翻攝自大陸網站）



無加力版的WS10Ｃ已經在測試了。推力在88千牛左右。所以說今後轟20正式力量生產列裝後，會不會使用四個無加力版的WS10Ｃ，我看未必就沒有機會吧……

五號機也在做一些小幅度調整和改動。機體有幾處的複合材料被重新改回了鈦合金和一種含銅量2.75％的鋁鋰合金。重量比四號機預計要增加兩噸多。這樣一來，五號機空重就肯定不是76.6噸了，而是達到了79噸！可能最大起飛重量就不是192噸，而是195噸了。5號機子最晚建軍節肯定要露面了。

文章強調，「重點說明一點，沒有尾翼啊，從一號原型機開始，到目前最成熟的四號機，始終沒有垂直尾翼。網上都在傳什麼可折疊尾翼，不存在的，一開始就沒有」。

相關文章被轉載到臉書社團「中華軍武論壇」，有大陸網友表示，「西安飛的都是轟6啦，一飛就是一整天不意外」、「基本上是瞎扯。大型飛機只要一推出機庫馬上就能被發現」、「看看就好，機子沒出來前，都可能是瞎吹的」、「 H20保密級別堪比核潛艇，真知道的不會說，這人說這麼詳細，多半是假的。」、「我覺得這個是瞎扯的成分比較大。 B2這類型的飛機技術跨度太大，不是說突破就能突破的，而且飛機是系統性工程，加之難度複雜，不太可能這麼快就能做出來。」

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