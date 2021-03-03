　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

網傳「轟-20」隱形戰機試飛　大陸網友自己都不信！

▲▼解放軍轟-20新型隱形轟炸機模型。（圖／翻攝 央視）

▲解放軍轟-20有很多形象影片，但是始終沒有釋出試飛影片。（圖／翻攝 央視）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍近年在許多網路影片的形象廣告中，經常釋出轟-20（H-20）隱形轟炸機的影像，有時也會傳出轟-20試飛的消息，但是始終沒有釋出試飛的影像。最近又有大陸自媒體聲稱，轟-20進行試飛，但是連大陸網友自己都不相信。

大陸自媒體「今日頭條」用戶「德隆炮」發文指出，「轟20已經在生產5號機了，七月底是肯定要出來的。一月份至今三次試飛，都是四號機。臨潼和閻良的你們應該知道啊。早上七點多，11點多，還有一次下午兩點多。難道都沒有人留意到。一個個都說很關注轟20，到動真格的試飛的時候，反而沒有人關注了」。

文章指出，一號機和二號機應該是被淘汰了，那種展弦比5.2的類似B21和B2的氣動佈局，2019年五月份就徹底推翻了原有設計，被三號機和四號機取代了。四號機相對於三號機改進了起落架材料和尺寸。

現在以及今後正式露面的轟20，基本上就是以四號機為原型的。展弦比大約在3.85左右。轟20使用了背負式大S進氣道。每側內用TF550鈦合金阻燃契形板把兩台發動機隔開。當初在2號機測試時候，曾經遇到了旋流畸變的問題。那個問題不解決，發動機要哮喘的！後來唐長紅團隊重新設計了進氣道，目前四號機已經基本解決了這個問題。

發動機方面是四發WS18B，但是呢，王華明團隊為轟20設計的鈦合金大框構件，發動機預留圓形洞有1.54米和1.25米兩種不同尺寸。我估計後者是為今後無加力燃燒室的WS10Ｃ準備的。

中國研發隱形遠程轟炸機可能接近美國B-2A的「飛翼佈局」。綜合各方消息，所謂的「紅色B-2」（轟-20）航程應該超過1萬公里，載彈量在20至30噸之間，配備最新一代的空射遠程巡航導彈。（圖／轟-20想像圖／翻攝自大陸網站）

▲網傳轟-20試飛，但是大陸網友自己都不相信。（圖／轟-20想像圖／翻攝自大陸網站）

無加力版的WS10Ｃ已經在測試了。推力在88千牛左右。所以說今後轟20正式力量生產列裝後，會不會使用四個無加力版的WS10Ｃ，我看未必就沒有機會吧……

五號機也在做一些小幅度調整和改動。機體有幾處的複合材料被重新改回了鈦合金和一種含銅量2.75％的鋁鋰合金。重量比四號機預計要增加兩噸多。這樣一來，五號機空重就肯定不是76.6噸了，而是達到了79噸！可能最大起飛重量就不是192噸，而是195噸了。5號機子最晚建軍節肯定要露面了。

文章強調，「重點說明一點，沒有尾翼啊，從一號原型機開始，到目前最成熟的四號機，始終沒有垂直尾翼。網上都在傳什麼可折疊尾翼，不存在的，一開始就沒有」。

相關文章被轉載到臉書社團「中華軍武論壇」，有大陸網友表示，「西安飛的都是轟6啦，一飛就是一整天不意外」、「基本上是瞎扯。大型飛機只要一推出機庫馬上就能被發現」、「看看就好，機子沒出來前，都可能是瞎吹的」、「 H20保密級別堪比核潛艇，真知道的不會說，這人說這麼詳細，多半是假的。」、「我覺得這個是瞎扯的成分比較大。 B2這類型的飛機技術跨度太大，不是說突破就能突破的，而且飛機是系統性工程，加之難度複雜，不太可能這麼快就能做出來。」

►「新版小棕瓶」激殺5折

ET快訊
正妹豪宅開趴遭「灌藥蹂躪」慘死　意外揭泰女模醜陋內幕
快訊／罔腰男友囂張開嗆　衛生局怒發2次新聞稿：懷孕是假的
快訊／新北死亡車禍！單車女慘死車底　貨車「內輪差奪命」
江宏傑3個月前告白福原愛內容曝！　「老婆拋棄所有跟著我」
腰痠1個月！她腎功能剩50%　醫抽出「3管抹茶牛奶」嘆：完蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

網傳「轟-20」隱形戰機試飛　大陸網友自己都不信！

中美2034年會在南海開戰？　美軍退將寫小說示警：情節正在上演

管道狀把手洩底？　電彈殲-15T座艙照曝光

將進行作戰測評　漢翔董座胡開宏同乘勇鷹高教機

今年底小批量產？　漢翔：勇鷹高教機性能絕對優於想像

澳軍P-8A進駐沖繩「嘉手納基地」　首次任務就進「東海上空」

強化防衛作戰能量　金防部接裝M41D戰車

海軍首位反潛女飛官亮相　換裝完訓加入戰備

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

浴室「血流成河」暖哥貼心幫沖洗 弟興奮高歌！網讚媽：忍耐力超強

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

網傳「轟-20」隱形戰機試飛　大陸網友自己都不信！

中美2034年會在南海開戰？　美軍退將寫小說示警：情節正在上演

管道狀把手洩底？　電彈殲-15T座艙照曝光

將進行作戰測評　漢翔董座胡開宏同乘勇鷹高教機

今年底小批量產？　漢翔：勇鷹高教機性能絕對優於想像

澳軍P-8A進駐沖繩「嘉手納基地」　首次任務就進「東海上空」

強化防衛作戰能量　金防部接裝M41D戰車

海軍首位反潛女飛官亮相　換裝完訓加入戰備

趕快睡吧！「長期熬夜」等於慢性自殺，連肥胖都找上門

詹子賢雙安開轟灌5打點　扛四棒重擔「順順地走」

Angelababy發文「畫中有話」：你背叛我嗎？　遭疑暗指婚變回應了

理科太太維他命成分揭密！「1瓶抵12瓶」營養師傻眼：劑量低到心酸

嘉藥建立智慧醫療產學合作網　落實「學用合一」目標

強勢回歸！鄭凱文僅花一周進入輪值戰力　與2洋投競爭開幕

崑山科大公化幼教先鋒　崑山土城非營利幼兒園隆重揭牌

共軍運8技偵機、運8反潛機今擾台　空軍派遣空中巡邏兵力應對

色阿公硬上小孫子13歲女友！惡意散布裸照威脅　下場曝光

快訊／罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒了！首度證實：本人未懷孕

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

軍武熱門新聞

電彈殲-15T座艙照曝光

勇鷹高教機今年底小批量產？

日本嗆登陸釣魚台就動武！中國外交部回應了

美軍退將

金防部接裝M41D戰車

澳軍P-8A進駐嘉手納基地　首次任務就進東海上空

法海軍準航母「雷電號」赴日軍演 預告或穿越「瓊州海峽」

勇鷹高教機將進行作戰測評

網傳「轟-20」試飛　大陸網友都不信

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

海軍首位反潛女飛官亮相

殲-20掛16枚霹靂-15開啟野獸模式

美國2025年將獲得400枚「能打到俄羅斯」的隱形飛彈

更多熱門

相關新聞

緬甸軍政府又開槍！少女「頸中彈」中彈亡

緬甸軍政府又開槍！少女「頸中彈」中彈亡

緬甸自爆發政變以來，各地示威衝突不斷，軍警更直接以實彈、催淚瓦斯鎮壓，至今已造成超過21人死亡，而3日又有5人中彈身亡，其中兩人年僅14和19歲，民眾紛紛在推特貼出中彈照片，希望國際社會能盡快介入。

電彈殲-15T座艙照曝光

電彈殲-15T座艙照曝光

澳軍P-8A進駐嘉手納基地　首次任務就進東海上空

澳軍P-8A進駐嘉手納基地　首次任務就進東海上空

新疆神秘部隊「金獵隼」罕見曝光 標配最新裝備＋無人機

新疆神秘部隊「金獵隼」罕見曝光 標配最新裝備＋無人機

陸軍費料穩增長　海外用兵受矚

陸軍費料穩增長　海外用兵受矚

關鍵字：

轟-20H-20隱形轟炸機軍武大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

快訊／日媒爆福原愛、江宏傑協議離婚！

福原愛爆「出軌過夜小王」全被拍！

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

福原愛爆離婚旅館出軌　江宏傑回應了

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

福原愛爆「遭婆婆大姑欺負」暴瘦10kg！

福原愛嫁台灣心碎…「大姑私下行徑」被挖出

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

更多

最夯影音

更多
鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面