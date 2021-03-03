管道狀把手洩底？　電彈殲-15T座艙照曝光

▲疑似解放軍電磁彈射型艦載機殲-15T座艙照曝光。（圖／翻攝自微信＠武器驛站）

軍武中心／綜合報導

大陸持續推進國產航母從滑躍起飛跨越到電磁彈射的各項研製工作，日前更在媒體首度曝光疑似電磁彈射型艦載機殲-15T的座艙照。有分析指出，解放軍下一艘航母交付後，將先搭載殲-15T，等到下一代隱身艦載機研製成功後，形成兩種艦載機共同上艦的局面，使戰術上更為靈活。

據《中國航空報》官方微博近日發表一篇題為「奮進新時代 爭做追夢人」的報導中，除了稱航空工業瀋陽所在2020年的軍品科研，是史上生產任務數量、攻關難度、進度要求、工作強度最高的一年外，最為吸晴的無疑是配圖出現一架塗裝有綠色防銹蝕底漆的戰機座艙。

眼尖的大陸網友發現，這架戰機靠近座艙蓋前緣部分安裝有兩個管道狀的把手，明顯是彈射型艦載戰鬥機的標準配置，因此推斷該機就是電磁彈射型艦載機殲-15T，這也意味著該機將從「滑躍式起飛」改為「彈射式起飛」。

▼網路傳出殲-15已在陸上航母基地進行彈射試驗。（圖／翻攝自微信＠武器驛站）

《兵工科技》雜誌也特別指出，戰機座艙之所以有兩個把手，是因在彈射過程中，巨大的過載會導致飛行員有一個低頭和無意識操縱動作，這將很可能帶來不必要的誤操作，如往前推桿，或者是蹬舵和觸碰電門等，從而對飛行安全、彈射航向等造成危害。

此時在座艙兩側裝一對把手，在艦載機彈射起飛時，飛行員兩手不接觸任何操縱設備、直接扶在把手上，一方面可以給自己的身體兩個支撐點，避免在彈射器作動時下意識前衝、導致撞傷碰傷事故；另一方面可以避免因身體前衝而導致的無意識推桿壓桿、誤觸操縱電門，進而確保艦載機在彈射起飛時的飛行安全。

除了兩個把手的亮點之外，此次曝光的殲-15T照片還顯示其採用新型衍射式平顯。該報導推測，這很可能是從殲-11D上直接移用，有鑑於兩款戰機皆為同一個研發單位，加上殲-11D仍然沒有裝備解放軍空軍，因此瀋陽所很有可能將殲-11D的某些新技術直接移用到殲-15T身上。

▼解放軍海軍少將尹卓曾在2017年表示，殲-15艦載機在電磁彈射方面已經進行「成百上千」次了。（圖／翻攝自央視）