藻礁公投燒兩周　國民黨衝出高聲量48.98％輾壓民進黨

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

由環團發起的珍愛藻礁連署公投受到各政黨關注，由於第二階段連署已逾36萬份，幾乎已確定將成案。行政院也改變態度，將持續與社會溝通。藻礁議題持續延燒，國民黨的網路聲量也因此拉抬，以48.98％輾壓其民進黨、環團。

根據臉書粉專「聲量看政治」分析藻礁議題最大聲量的政團，根據根據14天新聞聲量系統分析發現，最大聲量的政團是國民黨佔48.98%；其次是民進黨，佔28.7%；第三為環團，佔17.37%；第四為時代力量，佔3.78%；最後是民眾黨，僅佔1.18%。

國民黨主席江啟臣積極拉抬藻礁公投連署，但卻遭質疑炒作議題，他批評民進黨抹黑將環保議題抹成政治口水的做法，當初會投入連署是因為看見母校台中一中的前後任校長公開連署，呼籲各界幫忙，才因此加深關注藻礁議題。事後，在學弟也請求下則以國民黨主席身份，幫忙藻礁公投衝刺數量。

「珍愛藻礁公投」第二階段連署已逾36萬份，突破35萬份的安全門檻，幾乎已確定將成案。對此，行政院表示，公投是人民的權益，民主社會就是能容納多元意見的討論，也是台灣非常寶貴的地方，政府的責任是把資訊公開給民眾，持續溝通，各部會也會繼續這麼做。

聲量看政治根據14天新聞聲量系統，就台北港、觀塘、珍愛藻礁、珍愛藻礁公投、藻礁公投、中油、大潭、大潭藻礁、藻礁、第三天然氣接收站、三接、中油第三天然氣接收站、天燃氣，等13個與 藻礁公投議題有關的新聞關鍵字，探勘包括國民黨、 民進黨、時代力量、台灣民眾黨與環團等五個議題政團勢力聲量。

▼國民黨在藻礁議題中奪最高網路聲量。（圖／翻攝聲量看政治臉書）

