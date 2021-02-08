屏科大境外生DIY製做「紅龜粿」　感受年節氣氛新鮮有趣

▲屏東科技大學國際事務處請專業老師教境外生們自行DIY製做「紅龜粿」特色米食與「紙糕餅」藝術品 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年因受疫情影響，屏東科技大子國際事務處特別邀請專業老師來教境外生們DIY製做「紅龜粿」特色米食與「紙糕餅」藝術品等，取代往年春節所舉辦的新春圍爐與摸彩活動，透過手做讓學生認識臺灣道地傳統米食，也從中了解紅龜粿米食文化裡傳達的吉祥喜樂、健康長壽意思，讓學生感到很趣，希望明年能繼續參加。

▲▼製作紅龜粿。

這項活動，分兩個梯次進行，不僅吸引來自亞洲(印尼、越南、泰國、馬來西亞、尼泊爾、蒙古、汶萊、巴基斯坦)、非洲(史瓦帝尼、馬拉威、辛巴威)、中美洲(貝里斯、宏都拉斯)、大洋洲(索羅門群島、馬紹爾群島)等近百名學生參與。

▲▼糕餅、紅龜粿。

學生隨著老師的指示與做法，從攪拌上色、揉搗、包餡、壓製龜印模板等步驟依序親手製做自己的紅白龜粿並送入蒸鍋炊煮，學習到不同的民俗文化特色，也體驗台灣傳統古早味米製點心的魅力。

熱帶農業暨國際合作系四年級迪費許同學說，藉由這項活動，學習到如何製作象徵新年的紅龜粿特色美食及新年的歡喜氣氛，又可以把紅龜粿當成禮物送人並給予祝福，「希望明年還可以再繼續參加。」

戴昌賢校長表示，今年大家雖然無法回去各自家鄉一同與家人團聚慶祝新年，但是這次活動，希望各位同學一樣能感受到的過年過節熱鬧的氛圍，同時讓離鄉背井的同學能一解思鄉情愁。

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