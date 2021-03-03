從千島湖事件到禁鳳梨進口　管碧玲嘆：過了27年中國仍不了解台灣

▲民進黨立委管碧玲 。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸宣布3月起暫停進口台灣鳳梨，民進黨立委管碧玲整理自西元1994年至2021年的15大事件，表示從27年前的千島湖事件，台灣人民就讓中國知道，自由的人民會團結一致捍衛自由，「壓迫越大，反彈也越大」，鳳梨事件也再次證明「中國至今仍然不了解台灣」。

管碧玲3日在臉書上整理自西元1994年至2021年的15大事件，並表示「鳳梨事件」要說的話，「千島湖事件」時就說了。

管碧玲指出，這是台灣人很熟悉的一種感覺，從千島湖事件開始，台灣開始有一個敢對中國說真話的總統，人民瞬間也解放了心靈的一切束縛，勇於釋放自己的思想，全民憤慨之下，中國不敢再說那是一個火災，而台灣也第一次，人民的台灣人認同高於中國人認同。

管碧玲認為，27年前的千島湖事件，台灣人民就讓中國知道，自由的人民會團結一致捍衛自由，壓迫越大，反彈也越大。

管碧玲說，接下來的導彈試射、周子瑜道歉、送中條例、到鳳梨事件，卻一再證明，中國至今仍然不了解台灣。

管碧玲表示，台灣人民的團結，也表現在對全人類的悲憫，無論是福島核災、四川震災，更不用說在台灣內部的重大災害，只要有人登高一呼，瞬間的慷慨解囊，「Taiwan can help」就表達得淋漓盡致。

管碧玲也提及，自己曾經在日本箱根地區的高山野地，一間老夫老妻開設的小小壽司店，老闆知道她從台灣來，竟然躲到房間痛哭流涕，然後出來擁抱道謝。

管碧玲說明，那已經是福島震災後很多年了，台灣人的善意，默默的在日本每一個角落沉澱。這次武漢肺炎，更多的國家感受了這種善意，這也是台灣團結，樂捐口罩的結果。

管碧玲強調，全民吃鳳梨傳達的訊息，從千島湖事件的時候，就告訴中國了，「27年了，中國還是看不懂！那麼，費鴻泰等等的國民黨，又看得懂嗎」。

▼管碧玲細數自千島湖事件至鳳梨事件的15大事件。（圖／取自管碧玲臉書）



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