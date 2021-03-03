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連千毅遭判拘60天：不可思議！　律師：網友還按讚何來恐懼

▲連千毅涉恐嚇退貨民眾，遭判拘役60天。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自連千毅臉書）

▲連千毅涉恐嚇退貨民眾，遭判拘役60天。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自連千毅臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

連千毅涉嫌恐嚇網友，遭到橋頭法院依照恐嚇罪嫌判刑拘役60天，透過律師連千毅以「尊重司法判決，但對這樣的判決感到有如佛法般不可思議」回應，而且這名提告網友，在跟連千毅對話之後，都有拇指比讚的圖示，既然是「讚」，怎麼可能會心生畏懼？

面對判決，記者詢問連千毅的律師葉銘進，第一時間他轉達連千毅感覺到很無言，同時回應：「尊重司法判決，但對這樣的判決感到有如佛法般不可思議」，初步不排除會上訴。葉銘進說：「告訴人提出的私訊截圖，顯示這名網友跟連千毅之間有7則訊息錄音對話，但是對方跟法院僅有提出2個語音訊息的錄音檔」，律師質疑另外5個的內容呢？如果連千毅是想要恐嚇，另外5個應該裡頭的言語會更強烈，但為何這名網友沒有錄音存下來當成證據？所以依照「罪證有疑，利於被告」的證據法則，不能夠當成是不利於連千毅的證據認定。

▲連千毅涉恐嚇退貨民眾，律師怒指郭男看到黑衣男照片還按2個讚，顯示並無覺得被恐嚇。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自連千毅臉書）

▲律師怒指郭男看到黑衣男照片還按2個讚，顯示並無覺得被恐嚇。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自連千毅臉書）

另外郭姓網友在對話之後，都有「比讚」的貼圖，律師認為郭姓網友在連千毅傳送完語音訊息及照片，就立刻傳送「拇指比讚」貼圖方式表示贊同，所以可以保守認為至少「不反對」，用在社會一般觀念來衡量，郭姓網友怎麼會有心生畏懼的情況？

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