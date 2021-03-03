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人妻怨公公每月要1萬生活費！死後只留「1袋米」...真相曝光她淚崩

▲▼金錢示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻埋怨，家中的負擔並不小卻還要每給月給公公生活費。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

一般夫妻除了負擔自己家庭的開銷外，通常也會給長輩一點生活費，以報答父母的養育之恩。不過大陸就有一名人妻抱怨表示，老公的家境不錯，公公每個月也都有退休俸可領，但仍會要求他們每月給3000元人民幣（約台幣1.3萬）的生活費，讓她有時不禁會暗自埋怨，直到公公臨終前向他們吐露真正原因，並留下了「一包白米」，這才讓人妻忍不住淚崩。

▲米、飯（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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▲人妻公公離世後房間留下一袋米。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據《網易新聞》報導，一名女子透過媒人與老公結婚後，一直都過著不錯的生活，很快地2人也有了孩子組建了自己的家庭，她也找了一份工作與老公一起奮鬥，希望能給孩子最好的生活，不過家境一直不錯的夫家卻會要求他們每個月給3000塊的生活費，讓她相當納悶。

文章中表示，女子的夫家除了家境不錯外，公公還是公務員退休，所以每個月都有退休俸可領，而他們平時要負擔家中各種大大小小的支出，另外再加上小孩的學費，每個月的花費並不少，因此她有時會跟老公抱怨還要繳生活費的行為，但了解到公公1人把她老公拉拔到大，以及漸漸地也能體會到為人父母的辛苦，所以後來也就不怎麼抱怨了。

哭泣（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻終於瞭解公公的用意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而到了小孩五年級時，公公卻突然生了一場重病，而他後來也知道自己的日子不多了，於是就把夫妻2人叫到病床前，並表示，「我知道每個月找你們要錢你們心裡不舒服，但不是說爸爸故意虧待你們，我們家條件不錯，我想著這些錢可以拿來幫那些更需要被幫助的人，每個月的退休金全部都給了福利院還有山裡的孩子們，也包括你們每個月給我的三千元，你們也不要怨恨爸爸，什麼都沒留給你們，我房間還有袋米，是上次超市打折我買的，還沒動過的。」

夫妻2人聽完公公的這番話忍不住都哭了，隨後也確實在他房間裡找到了這袋米，但因為放置的時間太長，裡頭的米都壞了，不過這名人妻仍拿了幾粒米放在嘴裡嚼了嚼，並感動表示，「我居然吃出了幸福的味道，謝謝公公為我們做的，有這麼一個好公公確實是我的福分啊，今後要以公公為榜樣，幫助那些需要幫助的人」，文末也指出，2人雖在公公生前不曾做過什麼，但現在該輪到他們為他做點什麼了，也希望公公能一路好走。

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