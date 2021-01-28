公公「黑暗料理」她一開電鍋尖叫！千人嚇：這蛆嗎　釣出一票同好

▲公公親手製作「黑暗料理」，嚇壞媳婦...（圖／爆廢公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

一名人妻在臉書發文表示，公公25日做了一道黑暗料理「泡麵蒸蛋」，讓她打開電鍋差點放聲尖叫。不過，許多網友第一時間看到照片嚇壞，還以為鍋裡滿滿都是蛆，意外引發熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享公公做的「黑暗料理」，照片中可見，大量麵條出現在蒸蛋內，呈現出如同稻穗般的金黃色澤，但鍋內份量已被挖去三分之一，在鍋壁上留下清晰可見的蒸蛋痕跡。

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照片曝光後，網友反應兩極，有不少人備感嫌惡，「昏倒，乍看像一缽蛆蟲」、「還以為長蟲了」、「感覺是蛆的琥珀化石」、「光樣子就不行了」、「再看幾眼還是覺得噁心」、「跟我兩個月沒洗的電鍋有像」、「頭皮發麻」、「大開眼界了，真正黑暗料理」、「嘔嘔嘔我要吐了」、「密集恐懼症，以為是小蟲蒸蛋」。

不過，也有很多人好奇箇中滋味，甚至大讚其實超美味，「這個超級無敵好吃」、「這個公公厲害，可以開餐館」，「好像不錯耶！麵的比例再少個百分之50會很棒」、「明天來煮煮看好了」、「這是麥仔煎的概念」、「我吃過自己做的，泡好的泡麵瀝乾+生蛋混合，之後用微波煮熟，超美味的」。

對此，原PO回應，照片一條一條的是泡麵，不是蟲蟲，但公公洗鍋子時不斷碎碎念，想必鍋子應該非常難洗。至於大家都想知道的「好吃嗎？」原PO只笑回「你覺得呢？」引發網友熱議。

▼有同好跳出來平反，強調「泡麵蒸蛋」很好吃。

▼女網友做的「泡麵蒸蛋」，外觀相較下美味可口。

▼再比對一次，原PO公公製作的「泡麵蒸蛋」。

▼許多網友再看幾眼仍接受不了。