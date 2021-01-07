感念阿嬷生前樂善好施！花蓮警捐出奠儀　購白米助弱勢

▲▼花蓮縣玉里派出所警員陳聖元捐出阿嬤奠儀，購買白米分送玉里鎮弱勢家庭。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所警員陳聖元阿嬤日前辭世，陳員家人有感於阿嬤生前樂善好施，基於行善及行孝，決定將奠儀購買白米幫助弱勢家庭，讓阿嬤的善行繼續遺愛人間。

玉里分局表示，警員陳聖元家住高雄市，目前在玉里派出所服務，阿嬤日前不幸辭世，家屬雖然感傷但心中仍念著阿嬷生前濃濃的大愛。陳員阿嬤生前非常關心弱勢族群等社會慈善問題，因此，家人便把阿嬤的奠儀拿來購買白米做公益；陳員想到服務的管區有弱勢家庭需要關懷，於是將阿嬤部分愛心白米轉贈給轄區內居民，將此小愛化成大愛，讓過世的阿嬤遺愛人間。

分局長陳蔚文表示，陳員平時勤走社區關懷里民，了解轄內有需要幫助的民眾，主動關懷慰問，一份小小的愛心，帶給有需要的民眾，就是一份大大的溫暖；也非常感謝其家族的善心義行，將小愛轉化為大愛，為玉里鎮注入更多溫暖的力量。

員警在第一線執行勤務，最能夠深刻體會到弱勢家庭的需求及難處，執勤結合工作，在能力範圍內持續幫助需要幫助的人，讓「警察工作」更有價值，值得大家讚許。警察工作不單僅是依法行政，身在公門好修行，愛心不分大小，但一定要及時，基層員警透過社福單位及轉介相關基金會等，發揮拋磚引玉效果，來幫助更多需要幫助的人，值得大家效法。

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