目擊老公樹叢交纏女助理！人妻崩潰提告…回家遭公公飆3字經斷水電

▲人妻目睹丈夫偷吃女助理崩潰提告，卻遭公公辱罵。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／新北報導

新北一名在汽車公司擔任維修顧問的人夫阿炎（化名），與大他4歲的接待女助理小綠（化名）發生婚外情，正宮在捷運站外抓包2人躲樹叢交纏，心碎蒐證提告，不料，公公得知後竟口出惡言，罵她「X你娘」、「老雞拜」等語，不甘受辱的人妻只好再度提告！

人妻控訴，丈夫與小綠明知對方都是有配偶的人，還大談辦公室戀情，公然在公司以情侶方式交往、相偕出遊，她蒐證時發現，丈夫2019年5月20日下班後竟與小綠在公司附近捷運站外人行道樹叢後面，「激情熱吻7秒後互相擁抱」，小綠手掌還環繞丈夫的脖子，再用手指愛撫背部，老公也回吻對方，後來又相擁長達2分鐘，2人雙手十指緊扣，牽手到人行道旁護欄坐著聊天。

阿炎則辯稱，他與小綠雖然是同事關係，卻將彼此視為「閨蜜」，曾在其他同事面前聊到婚姻狀況，「我是說我離婚了」；對此，小綠強調，自已以為阿炎是單身，對他還沒離婚的事情全然不知，且雙方本來就是關係很好的朋友，平常就會以開玩笑的方式互動，人妻怎麼可以只因為2人有肢體接觸，就認為有發生婚外情。

但新北地方法院指出，透過影片截圖可發現，阿炎與小綠有擁抱、接吻、牽手、搭肩等親密行為，且2人都已發展到這種階段，小綠要查證阿炎是否離婚，也不是一件難事，怎麼可能因阿炎單方面告知就不查證，可推斷小綠侵權時應該知道阿炎已婚。法官判2人應連帶賠償正宮30萬元，案經上訴高等法院，法院將阿炎與小綠的上訴駁回，全案確定。

除此之外，人妻對阿炎提告後，不僅在家中要遭受冷言冷語對待，就連住的房間也遭斷水斷電，房門門鎖更直接被拆掉，婆家後來甚至更換大門門鎖，不讓她返家。公公甚至因不滿她對兒子提出訴訟，在家當著婆婆、孩子的面出言恐嚇、辱罵她，「你以為我們姓X好欺負，別讓我抓狂」、「看三小」、「X你娘」、「老雞拜」等語。

人妻不甘遭丈夫背叛後，還要在家中受辱，決定對公公提起告訴，經檢察官聲請簡易判決處刑，新北地院勘驗各項事證後，依照公然侮辱罪處公公罰金1千元，得易服勞役；但案經上訴二審，法官認定雖然公公有明確的侮辱犯意，但由於犯案地點是在家中，算是私人住宅，不算是「公然」，撤銷原判決，改判無罪，全案仍可上訴。