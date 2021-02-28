公公猝死婆婆走不出來！媳婦「騷擾狂煩」真相暖炸：寧願她刁難我

▲原PO被網友大讚是好媳婦。（示意圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

有這樣的好媳婦，讓網友都快看哭了！臉書社團《王子與公主病》日前匿名代貼一位人妻的故事，這位人妻文中表示，婆婆本來常常刁難她，但自從公公心肌梗塞猝死後，婆婆就變得很沉默、常常一個人發呆和掉淚，讓原PO看了也相當於心不忍。她便想方設法，希望幫婆婆走出來，行為讓網友直呼暖翻。

「公公因為心肌梗塞猝死，祂老人家沒有遺憾的離開人世，卻留下了不知所措、無法適應的婆婆。」這位媳婦文中表示，婆婆原本很喜歡找她麻煩、總是刁難她，但自從公公離開後，婆婆就常常一個人獨自發呆，有時候還會暗自流眼淚，不再和原PO處處唱反調。而且就算有老朋友來，婆婆也會以累了為藉口，躲回房間繼續一個人待著。

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原PO見狀，就覺得不能讓婆婆這樣下去，擔心老人家身體會受不了，「於是我開始了我的計劃，我常常喊～『媽～那個某某東西在哪裡』、『媽～某某菜怎麼煮才會好吃』、『媽～……』」，說自己反正就是亂喊一通，如果婆婆一次不理她，她就再叫一次，叫到對方理她為止。

▲原PO和先生一起幫助婆婆走出傷痛。（示意圖／Pexels）

一個月後，人妻還囑咐先生「你在媽媽面前要開始嫌我不會買菜、不會挑菜挑水果，叫媽媽陪我去菜市場教我」，在夫妻倆的合作下，婆婆終於走出家門，雖然僅限和他們一起、仍無法一個人出門，但婆婆總算有進步。

原PO接著說，「不要說我是個好媳婦，其實我只是為了自己想，因為我會怕我婆婆最後會失智，所以我必須幫助她走出來」，說自己寧願被婆婆刁難、為難，也不想對方變得那麼消沉，「我已經往前邁進一大步了，希望可以趕快把原來的婆婆找回來。」

超暖人妻最後還透露，她的下一招是希望讓婆婆能大哭特哭，「我會在適當的時間問她公公的事情，讓她說出來說出對公公的思念……加油！我可以的！」貼文一出，許多人超感動，「妳是很棒的媳婦，婆婆會感受到的」、「妳太有心了很孝順，辛苦了」、「妳老公娶了有智慧的老婆」、「妳好棒喔！為什麼我有莫名的感動眼眶泛淚。」