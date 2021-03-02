蔡英文：農委會3措施比預期順　提醒「3月底台灣鳳梨才進入產季」

▲總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

中國大陸以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口。對此，政府馬上採取因應措施，而總統蔡英文2日再次在臉書表示，農委會採取3大措施，都比預期順利，同時也提醒大家，3月底至4月初，台灣鳳梨才正要進入產季。

蘇貞昌1日在臉書表示，台灣鳳梨年產量約42萬噸，其中約1成外銷中國，政府這次出資10億，除了要替這4萬多噸鳳梨找到銷路，也要替更多農民打開市場、創造機會。

3個方式包括，一、「多元行銷」，用外銷獎勵，鼓勵業者出口鳳梨到其他國家，也透過國際行銷開拓更多市場；二、「國內行銷」，自己的鳳梨自己挺，強化企業、各大通路採購，三天內，已經有超過6600噸的訂單湧入；三、「多元加工」，透過補助冷凍費用，鼓勵加工業者、飲料業者採購，三天內，總計有近兩萬噸的訂單，實在感謝有這麼多業者挺台灣。

對此，蔡英文2日也在臉書表示，目前農委會的「開拓外銷市場、加強國內行銷、啟動多元加工」三大措施，都比預期更加順利，而政府有一個最重要的目標，那就是要保障農民朋友的收入。

蔡英文提醒國人，從3月底、4月初開始，台灣各地、各品種的鳳梨，才正要陸續進入產季。她呼籲，現在先掌握好預購管道、把食譜記起來，等鳳梨「大出」的時候，就能開心吃鳳梨，越吃越旺。