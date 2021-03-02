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蔡英文接見八大工商團體理事長　「希望企業為勞工加薪」

▲▼總統蔡英文接見「八大工商團體理事長」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見「八大工商團體理事長」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2日上午接見「八大工商團體理事長」時指出，台灣有很多戰略物資的生產，在世界供應鏈中占有關鍵性地位，政府將持續致力於加速產業發展的創新及升級、積極促成優化投資環境並深化國際經貿合作，讓台灣在後疫情時代的全球競爭中脫穎而出，也期盼獲利良好的企業為勞工加薪，與員工共享經濟成長果實。

蔡英文致詞時表示，去年一整年，在全球整個經濟大環境都受到疫情衝擊的情況下，台灣反而逆勢成長。除了要感謝全國人民共同團結防疫，她也要感謝業界領袖，在整個疫情期間都非常關心台灣的未來，積極向政府提出許多建言。

蔡英文提到，最近大家在新聞上也都看到，全球各重要工業大國希望台灣能夠協助他們解決晶片缺貨問題。這也顯示台灣的產業實力已經讓我們在世界供應鏈，尤其是在很多戰略物資的生產上，都已經占有非常關鍵的地位。

蔡英文強調，未來除了延續既有的優勢，她也希望在三個面向上，有更多突破。她指出，第一，  是加速產業發展的創新和升級，政府在上一個階段的「5+2產業創新」，已經逐漸讓產業前進的動力，從「效率驅動」轉換為「創新驅動」；現在，機械和物聯網產業都已經是兆元產業。

蔡英文表示，台灣在資通訊產業的實力，也讓很多國際知名企業，包括Microsoft、Google，都紛紛來台灣設立研發或創新中心，這也顯示台灣在資安和智慧財產權保護方面的努力，都受到國際的認可，也是國際上被信賴的夥伴。

蔡英文說，接下來，我們要在這些基礎上，繼續推動六大核心戰略產業，並且將台灣打造成全球高階製造中心、半導體先進製程中心、高科技研發中心與綠能發展中心。

第二，蔡英文指出，要積極促成投資環境的優化，為了回應美中貿易衝突，政府推出「投資台灣三大方案」，也迎來了史上最大的台商回流潮，企業回台以後的需求，政府都會以務實的態度來幫忙解決。

第三個面向，蔡英文認為，要繼續深化國際經貿合作，去年我們和美國進行「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽署備忘錄，承諾未來台美會在供應鏈、5G及電信安全、科學與技術、基礎建設等領域加強合作。另外，在新南向政策方面，台灣也辦理六國產業鏈結線上論壇，帶動近700家企業進行洽談，協助企業前進新南向市場。

蔡英文提到，台灣去年的經濟成長率，不但領先所有已開發國家，也連續兩年蟬聯亞洲四小龍第一名，今年的經濟成長預測也不錯，應該會達到4%以上，預期未來整體經濟情況會持續穩定成長，因此也希望獲利良好的企業可以為勞工加薪，讓員工都能一起分享經濟成長的果實，也會更樂意一起來打拚。

最後，蔡英文說，在後疫情時代的全球競爭，台灣要脫穎而出，也絕對需要業界先進和政府共同攜手努力、集思廣益，也請大家都能不吝對政府提供更多建言。

▼總統蔡英文接見「八大工商團體理事長」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見「八大工商團體理事長」。（圖／總統府提供）

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