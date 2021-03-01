蔡英文看三接地圖沉思5分鐘？　與會者揭真相駁：李俊俋親赴溝通

▲國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」（Hope Spots）。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁）



記者陶本和／台北報導

針對藻礁議題，總統府在去年6月5日答應環團召開座談會，釐清三接問題，媒體報導指稱，總統蔡英文看到三接開發案地圖後，沉思5分鐘，最後說她得到資訊不一樣，這讓環團質疑經濟部、中油隱瞞資訊。對此，多名與談人士坦言，沒有印象蔡英文陷入5分鐘沉思一事。

根據媒體報導，珍愛藻礁公投共同發起人何宗勳指出，2017年至2020年這段期間，環團每一年都例行性在世界地球日時跟總統見面，前三年都有談大潭藻礁議題但沒有結果；而去年的6月5日跟蔡英文見面，當時環團拿出三接開發案的地圖，結果蔡英文看到地圖後陷入5分鐘沉思，最後說她得到的資訊並不一樣。

對此，去年有參與座談的多名與會者表示，沒有印象有新聞報導中所描述的，所謂蔡英文陷入五分鐘沉思的情事，只憑單方面記憶的說法可能有不盡真實之處。

該名與會者表示，但蔡英文現場確實有表達，要與相關團體再多進行溝通；而實際上，在這之後，總統府李俊俋副秘書長也曾親自前往桃園，與潘忠政面對面溝通，後續也透過各種方式持續交換意見。此外，農委會也在去年6月、7月、9月召開3次的溝通會議，都是期盼能夠找尋更多的共識。

該名與會者表示，接收站再往外海移的所謂妥協方案，卻始終不被接受，即使在潘忠政及民間團體發動藻礁公投案後，李俊俋仍未放棄溝通，但最終得到的訊息就是，唯一可以接受的方案就是「不蓋三接」的立場。

▼國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」（Hope Spots）。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁）

