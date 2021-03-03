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以為在埃及！逛水果店驚見「3座金字塔」　內行曝玄機：老闆不怕了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲這3堆椪柑像極了金字塔！（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人到水果行東挑西選，就是為了選到最中意的那一顆，不過，這樣的行為卻時常讓老闆感到困擾，為了避免這種情形發生，就有人出奇招！一名男網友日前經過水果行時，就被「3座金字塔」給驚呆。照片曝光後，吸引萬人按讚朝聖，還有人留言回應，「舒服」、「這批是不是埃及來的」。

這名男網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文驚呼，「老闆肯定有強迫症！」從他PO出的照片可以見得，老闆將黃澄澄的椪柑依序疊成3堆，讓人彷彿回到埃及古王國時期，親眼見到壯觀的「金字塔」。

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照片曝光後，不少網友紛紛留言回應，「我想拿最下面的」、「裡面有木乃伊嗎」、「不用跑埃及了」、「整齊又美觀」、「沒有強迫症的我看了也很舒服」、「好強」、「整整齊齊的」、「抽了一顆，買了一攤」、「結果我也強迫症，不買」、「好想抽右下方那一顆」、「應該是處女座的老闆」、「數學能力很好」。

此外，也有網友推測老闆這樣排的真正用意，「傻孩子，是讓你想買沒得挑」、「這樣子客人才沒辦法挑」、「強迫客人拿上面的」、「這樣就不怕被東挑西選、捏來捏去」、「不給挑、順著拿」、「老闆不給挑才這樣擺」。

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關鍵字：

金字塔水果行椪柑爆廢1公社

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