帳戶餘額「3位數」學貸仍有24萬！　網嘆：人生因目標而負債

▲不少學生都背負著學貸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／邱茀濱報導

你是否有學貸、房貸、車貸纏身呢？一名網友曬出存款表示，近日他繳了一半的學貸，金額將近24萬元，但仔細一看餘額只剩3位數，讓他直呼「心好累呀」。貼文曝光，不少網友同感表示，「辛苦了……加油」、「沒事，慢慢來，我貸62萬學貸，去年剛還完」。

原PO在「爆廢1公社」貼出一張照片，只見他的帳戶近日被扣除近24萬元的學貸，餘額竟然只剩下334元，生活相當辛苦，不過由於還剩下24萬元的學貸，讓他直呼「心好累呀，一起努力賺錢吧」。

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貼文曝光，不少人留言指出，「學貸完車貸，車貸完房貸，人生因目標而負債」、「今年邁向最後一年了⋯⋯只有學貸與我不離不棄」、「慢慢還就好，做好理財規劃，身上有點餘錢，生活壓力也相對的比較不大」、「加油～～每個人都有只吃泡麵不敢出門的日子過」。

但也有人表示，「還完還有別的貸款等你喔，你就會覺得學貸好輕鬆」、「加油加油，我還有房貸跟信貸」、「還有10幾萬然後要加上車貸」、「我還有1800萬房貸...」、「沒有學貸但我有房貸900多萬，一起加油」、「繳完了！很累的過程」。

▲繳完學貸帳戶剩3位數，網友看到鼻酸。（圖／翻攝爆廢1公社）



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