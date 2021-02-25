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加班5年不加薪！他提離職竟被老闆「反問1句」...全網氣炸：不然？

▲▼辦公室,公司,工作環境,職場。（示意圖／Pixabay）

▲男子工作5年天天加班。（示意圖／Pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

許多人工作就是為了賺錢生活。不過，一名網友受不了天天熬夜加班，心寒向老闆提出離職後，竟被反問1句話，不少網友一看全氣炸，留言嗆說「不然勒？做功德的？」、「難不成是為了你嗎？」

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出一段對話，只見一名社畜某日鼓起勇氣向主管提離職「王總，我決定辭職了，天天熬夜加班真的太累了，而且在公司上班五年，薪水都沒漲過。」沒想到，王總看完竟冷回「什麼意思？你上班就是為了錢？」相當刻薄。

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貼文一出，網友們全氣炸，「不然是做身體健康的嗎。哈哈哈哈」、「不然是興趣？」、「普渡眾生嗎？」、「王總，不然你開公司又是為了什麼？？」、「不為了錢幹嘛還要上班？搞笑喔」、「上班不要跟我談夢想，我的夢想就是不要上班」、「不然勒，難道是因為愛嗎」。

另外，也有人分享自身經歷，留言指出「我之前老闆還曾經說過：對啦！妳們都只顧自己家就好啦！公司都不用顧了！資深員工一致回：不然勒……」、「以前老闆還講過，工作是為了追求一種成就感，重點我是員工啊！工作當然是為了賺錢求得溫飽，如果我像他一樣是老闆了，這種屁話我也會講，好嗎」、「我最近也常聽到朋友老闆欠薪水，一副沒這件事還說員工來只想領薪水而已」。

▲▼他提離職，老闆說一句讓網友氣炸。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲他提離職，老闆說一句讓網友氣炸。（圖／翻攝爆廢1公社）

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