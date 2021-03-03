天邊一艘船！英男驚見「船浮在水面上」傻眼　揭神奇自然奧秘

記者張靖榕／綜合外電報導

蘇格蘭阿伯丁郡班夫（Banff，Aberdeenshire）日前發生一件有趣的怪事，多名網友在一處濱海公路下坡段行駛時，竟然看見遠處海上居然有一艘船浮在空中，只見紅色漆底的大型船隻在半空中航行，讓人忍不住困惑，「這是怎麼一回事？」影片在社群平台上廣傳後，謎底也漸漸揭曉。

▲船漂浮在水面之上。（圖／翻攝自推特「Colin McCallum」）

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，網友麥卡連（Colin McCallum）2月底開車在海濱上，意外發現了一艘「空中的移動飛船」，他訝異於眼前的景象，立刻拿起手機錄下影片，放到網站上後立刻引起轉傳。

另一名轉貼影片的網友表示，自己當天在班夫也看到飛船。眾人議論「這到底是什麼回事」、「我認真不明白」，也有人說震驚到看了好幾遍，另外還有一說這可能是一部經過剪輯或後製的影片，不是真實的畫面。不過很快就有人揭曉答案，麥卡連也澄清這純粹是「錯視」造成的情況。

由於海水和天空的顏色相近，岸邊水氣在上升形成雲層的時候，改變了在特定視角下岸邊海水的顏色，進而造成錯視的情況。「一開始我看到船的時候，我必須再次確認，因為我真的以為船漂浮在空中」，麥卡連表示，「但再仔細觀察後，我才發現這是一個超完美的錯視。那艘在很遠的船，航行在一個無雲的水域，所以水面倒映出天空，才會讓船看起來像浮在半空中。」