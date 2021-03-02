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被瘋狂掃射150槍「子彈藏體內15年」　他苦嘆：感覺被慢性謀殺

▲▼子彈。（圖／達志影像／示意圖）

▲男中150槍，目前仍有多發子彈在體內。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國達拉謨郡(County Durham)男子克拉克(Joe Clarke)15年前在自家門口遭歹徒掃射，全身一共中槍多達150發子彈，雖然最後奇蹟存活下來，卻仍有多顆子彈殘留在體內，包含心臟部位還殘留子彈碎片，讓飽受折磨的他苦嘆，自己現在這樣只是勉強活著而已。

英國《鏡報》報導，身為2名孩子父親的克拉克，從事石油事業過著很好的生活，然而2007年12月有人來到他家敲門，他一打開門突然遭人持散彈槍瘋狂掃射，轉身逃跑時導致背部、頸部和頭部身中150發子彈，緊急送醫後雖然保住性命，但由於部分子彈卡在致命位置，導致醫護人員無法取出只能繼續存放在體內。

今年43歲的克拉克表示，槍傷對他的健康造成了毀滅性影響，並且緩慢奪走他的人生，「我不敢相信我的人生會變成這樣，只有無止境的痛苦，感覺好像緩慢地被謀殺，有時候我寧願自己沒有活下來，他們奪走了我所有的一切」。

克拉克曾相信司法能還他公道，然而因為警方調查的疏忽，讓5名被控與這起案件有關的嫌犯仍然逍遙法外，由於槍傷引發嚴重關節炎，他已進行過多達20次手術，還要定期進行X光檢查，以確認體內子彈沒有移位或發炎，「子彈仍然在我體內，我只能與它們共存」。

克拉克2012年因為擔心人身安全再次受到威脅，一度選擇搬家，不過近來又搬回原來的住所，他表示現在的自己為了2名孩子，只想過著安靜的生活。達拉謨郡警方則表示，關於本案暫時沒有任何新發展，不過若是發現新證據，他們將會再做調查。
 

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