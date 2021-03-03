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影／鳳梨遭禁「危機當轉機」？林為洲：反而啟動談判機會

新聞節目中心／綜合報導

中國大陸以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，引發熱議。對此，國民黨立委林為洲2日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，應該趁這機會將相關問題看清楚，大家也要好好想想解方、幾個路徑，「比如說跟中國大陸談判也是一個」；如今對方丟出檢疫這個理由，「那我們就展開檢疫的談判」。

林為洲,劉建國,李柏毅。（圖／翻攝雲端最前線）

對於台灣鳳梨遭大陸暫停進口，林為洲強調，大家此時應該將事情看清楚，碰到問題就想辦法解決，而鼓勵全民吃鳳梨只是短期應變，「萬一他再禁別的，我們再來吃別的；那萬一他禁檳榔，我們不就來吃檳榔？」

林為洲進一步呼籲，應好好去想幾個解方及路徑，像是與陸方談判也是一個方法，因為陸方丟出了檢疫的理由，「那我們就展開檢疫的談判」，是否要逐批檢驗，有問題該退就退；這其實跟出口到任何國家都一樣，被檢驗出來還是要處理，所以就回到務實面，這樣也更能確認到底是政治因素，還是真正有檢疫生物的問題。

林為洲也提及，陸委會主委邱太三新上任，應是希望能緩和兩岸關係，而如今碰到事件，就出現「談」的必要，兩岸檢疫也有相關事務性規定，這過去都有架構在，「我覺得用這方向去跟對方講，用這個當訴求，大家回歸務實，你們說有檢疫問題，我們就談檢疫問題，也不用太拉高政治層面」，大家就事論事，反而是啟動了一次談判的機會。

林為洲,劉建國,李柏毅。（圖／翻攝雲端最前線）

國民黨台北市議員李柏毅則提到，陸方接下來究竟會不會再利用政治手段或政治因素，繼續對台灣的蓮霧、芒果、釋迦，甚至其他農產品、工業製品做抵制，「我認為是有可能的」，因為對陸而言最好的手段，武力之前就是經濟，「把你逼到受不了！如果真的沒有辦法處理才會動到武力，那是最後一步」。

李柏毅並說，台灣任何政黨都要想想出路是什麼，若碰到兩邊繼續冷卻，又該如何協助台灣經濟繼續穩定下去。他還指出，若對岸持續抵制某些農產品，還會出現排擠效應，「我們不能一直往下救下去啊！」且若是今年、明年、後年都不讓台灣外銷怎麼辦？「不能每年都靠自己自銷！所以必須想辦法突破這困境」。

民進黨立委劉建國則說，中國大陸做這種事情（抵制）不是第一次了，且如今台灣農產品對於品質相關要求，絕對是一直在提升，更何況到日本可以通過，到中國大陸卻無法通過，這基本上講不過去。他也說，民進黨從尚未執政、執政至今進入第五年，基本上對陸這樣的處理方式早有相關配套，「不可能一直呼籲百姓吃，禁什麼就吃什麼，不可能這樣作為！」而10億基金中也有相關調配，並會進行適度增加或一定程度調整。

《雲端最前線第986集完整節目FB》

《雲端最前線第986集完整節目Youtube》

林為洲,劉建國,李柏毅。（圖／翻攝雲端最前線）

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