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3少年發明「變色套套」超新奇！　戴上去有顏色就知道中了

▲▼保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲保險套示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

保險套是安全性行為中不可或缺的物品，但偶而還是會有防不勝防的情況發生。英國3名青少年在學校上性教育課時，了解到就算帶有保險套，但如果意外破掉了，就無法達到百分之百的防護率，於是突發奇想設計出一款「變色保險套」，只要將套子戴上，就能立即知道是否染病，而這樣的想法也驚豔許多人，在倫敦青少年科技大獎大會上獲得青睞。

綜合外媒報導，那華茲（Muaz Nawaz）、阿里（Daanyaal Ali）跟夏（Chirag Shah）是來自東倫敦牛頓學院（Isaac Newton Academy in east London）的學生，在2015年的倫敦青少年科技大獎大會上，提出了一種充滿全新概念的保險套計畫，他們想將抗體塗在保險套的表面上，當這些抗體接觸到了病毒（例如：淋病病毒、愛滋病毒），就會出現變色的情況，而使用者就可以藉此快速判斷是否要繼續未完成的性行為。

3名學生表示，這個點子是在看到愛滋病檢測方式以後所想到的，醫院裡測試愛滋病的抗體在接觸到病毒之後，試片的顏色就會改變，那如果將抗體塗在保險套上，是不是也能有一樣的效果出現；保險套出現藍色，就代表有梅毒，出現綠色，就是有衣原體，出現黃色，就代表有疱疹，這樣子很多人可以避免去醫院檢測的尷尬，在家就能知道發生什麼事，並且決定要不要就醫。

這些學生的點子獲得了相當大的關注，並且得到該年科技大會上的最大獎，獲得了1500美元（約4萬3千元台幣），還能到白金漢宮與安德魯王子進行會面。

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