　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

完事下體「掉彈性碎片」！綠光男從沒戴套…女友解釋：半年前卡的

▲▼上床,棉被,性事,做愛。（圖／翻攝自pixabay）

▲女友下體掉出像是保險套的碎片。非當事人。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

和女友恩愛到一半，驚覺自己頭頂壟罩綠光！一名男子表示，前天與女友性行為結束後，在對方的陰道口發現一個「附有彈性的塑膠碎片」，當下兩人四眼相對說不出話來，因為他們從來沒使用保險套，那麼這個碎片究竟從何而來？

原PO在PTT表示，和女友激烈運動結束後，他都會貼心地幫對方擦拭乾淨，怎料這個小動作竟然意外揭穿秘密，因為女友陰道口掉出一小塊塑膠碎片，輕輕拉扯還有彈性，和保險套材質幾乎一模一樣，「頓時不知道該怎麼辦…我們都沒使用保險套，我說我沒有做錯事，女友也說她沒有做錯事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

保險套破掉。（圖／記者許凱彰攝）

▲女友說可能是半年前卡在裡面，現在才掉出來。（示意圖／記者許凱彰攝）

雙方一陣僵持後，女友說可能是她在認識原PO以前，曾和別人發生關係，當時保險套不小心破裂，導致碎片卡在陰道裡面，不過，原PO認為兩人已經交往半年，發生性行為的次數早已數不清，不太可能過了這麼多個月才發現碎片，懷疑女友是在不久前出軌，於是問網友「保險套在陰道裡會卡多久？」

網友尷尬回應，「下面一致認同綠綠的」、「愛是一道光」、「別傻了，怎可能停留這麼久」、「會不會是衛生棉撕下來撕破的塑膠屑屑」、「月經來的時候至少會流出來吧，一個月一次的頻率」、「如果保險套太薄是真的有可能破一個碎片在裡面，我發生過。」

ET快訊
石門俞家肉粽老闆違規迴轉撞死重機騎士　賠514萬下場出爐
快訊／貓羅溪失蹤釣客找到了！救起已身亡
跟小姐約好「3大服務」一見到本人秒拒絕！真相曝光慘了
快訊／基隆警趕違停車！下秒驚見1男陳屍駕駛座

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

你各位別吃鳳梨了...其他水果價格會跌　鳳梨王子曝最佳搶救時間

完事下體「掉彈性碎片」！綠光男從沒戴套…女友解釋：半年前卡的

台師大球員爆罵世新阿巴西「黑鬼」　校方決定暫時接受道歉了

蛋餅加起司！老闆霸氣「放一整片」　餐點上桌他傻眼：焗烤蛋餅？

連假最後一天爆北上車潮　國道5號將自中午塞到晚間才紓解

台北站更換道岔施工　台鐵公布3／4-3／31「5列車將延誤」

想看大潭藻礁被駐警保全擋　公投領銜人怒轟中油莫名其妙

國5北上雪隧前回堵5公里　高公局估「7大地雷路段」下午更塞

農委會：鳳梨和柚子出口到大陸以外市場成長164％、147％

養殖環境驟變文蛤養成率降至2成　專家靠「益生菌」挽救

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

你各位別吃鳳梨了...其他水果價格會跌　鳳梨王子曝最佳搶救時間

完事下體「掉彈性碎片」！綠光男從沒戴套…女友解釋：半年前卡的

台師大球員爆罵世新阿巴西「黑鬼」　校方決定暫時接受道歉了

蛋餅加起司！老闆霸氣「放一整片」　餐點上桌他傻眼：焗烤蛋餅？

連假最後一天爆北上車潮　國道5號將自中午塞到晚間才紓解

台北站更換道岔施工　台鐵公布3／4-3／31「5列車將延誤」

想看大潭藻礁被駐警保全擋　公投領銜人怒轟中油莫名其妙

國5北上雪隧前回堵5公里　高公局估「7大地雷路段」下午更塞

農委會：鳳梨和柚子出口到大陸以外市場成長164％、147％

養殖環境驟變文蛤養成率降至2成　專家靠「益生菌」挽救

台糖鳳梨罐原產地竟是泰國！林佳新：種植與加工廠產線搬回台灣

美國擬攜手台灣組「半導體」聯盟！擺脫中國供應鏈：北京難以介入

2弟弟「頭下腳上」拉出14隻萌驚喜！全家人嚇傻：明明有結紮

手殘人閉著眼睛都會！相框＋蕾絲＝耳環收納架，夢幻又有質感

鮮嫩牛肉鋪滿銅鍋！高雄道地韓式料理　三鮮炸醬烏龍麵一吃上癮

你各位別吃鳳梨了...其他水果價格會跌　鳳梨王子曝最佳搶救時間

蘇貞昌報告竟見「個人奮鬥史」　他推斷陳吉仲將更上層樓！

陸再加強APP整治力度　拒絕接受者「堅決下架」

中國鳳梨禁止進口　江啟臣：國民黨執政14縣市聯合協助果農促銷

藻礁公投連署衝破法定門檻　江啟臣：這是民進黨一手促成的

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

生活熱門新聞

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

阿嬤葬禮700萬！孫女崩潰：還有房貸要繳

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

3波變天！開工降10度轉雨　周末「水氣更多」連下3天

外送訂單「用戶不須付錢」！他細看氣炸

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

H奶妹上網聊色　巨砲哥讓她哭爆

拿榮民證好衝擊！陸軍正妹「超兇全身照」曝

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

蛤蜊驚現白色疹子！原因曝光

買到酸蛋糕！她還被店家提告

包區露營遭「賞櫻遊客擅闖」！就地野餐亂丟垃圾

更多熱門

相關新聞

正妹女友偷光家產　綁鐵工崩潰跪母懺悔

正妹女友偷光家產　綁鐵工崩潰跪母懺悔

「我現在才知道，什麼叫真心餵了狗。」一位男網友表示，他16歲就開始學綁鐵，現在已經32歲，3年前開始跟正妹女友交往，沒想到對方不僅狂花他的錢，還拿走原PO媽留下的黃金跟老家地契。在老師傅的幫助下，報警處理後，原PO忍不住直呼「想去祭拜我媽，跟她道歉，是我被愛沖昏頭，才會失去她最後留給我的遺物。」

男友劈腿　她印撩妹截圖貼爆他房間

男友劈腿　她印撩妹截圖貼爆他房間

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

男子相親多次失敗出奇招 求政府「分配女友」意外爆紅

男子相親多次失敗出奇招 求政府「分配女友」意外爆紅

公務員男慘成月光族　見「28K女友存款」哭了

公務員男慘成月光族　見「28K女友存款」哭了

關鍵字：

女友保險套劈腿偷吃

讀者迴響

熱門新聞

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊失控下場曝

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

宛宛兒宣布抽脂「術後照曝光」！

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面