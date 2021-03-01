完事下體「掉彈性碎片」！綠光男從沒戴套…女友解釋：半年前卡的

▲女友下體掉出像是保險套的碎片。非當事人。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

和女友恩愛到一半，驚覺自己頭頂壟罩綠光！一名男子表示，前天與女友性行為結束後，在對方的陰道口發現一個「附有彈性的塑膠碎片」，當下兩人四眼相對說不出話來，因為他們從來沒使用保險套，那麼這個碎片究竟從何而來？

原PO在PTT表示，和女友激烈運動結束後，他都會貼心地幫對方擦拭乾淨，怎料這個小動作竟然意外揭穿秘密，因為女友陰道口掉出一小塊塑膠碎片，輕輕拉扯還有彈性，和保險套材質幾乎一模一樣，「頓時不知道該怎麼辦…我們都沒使用保險套，我說我沒有做錯事，女友也說她沒有做錯事。」

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▲女友說可能是半年前卡在裡面，現在才掉出來。（示意圖／記者許凱彰攝）



雙方一陣僵持後，女友說可能是她在認識原PO以前，曾和別人發生關係，當時保險套不小心破裂，導致碎片卡在陰道裡面，不過，原PO認為兩人已經交往半年，發生性行為的次數早已數不清，不太可能過了這麼多個月才發現碎片，懷疑女友是在不久前出軌，於是問網友「保險套在陰道裡會卡多久？」

網友尷尬回應，「下面一致認同綠綠的」、「愛是一道光」、「別傻了，怎可能停留這麼久」、「會不會是衛生棉撕下來撕破的塑膠屑屑」、「月經來的時候至少會流出來吧，一個月一次的頻率」、「如果保險套太薄是真的有可能破一個碎片在裡面，我發生過。」