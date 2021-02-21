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保險套斷掉！3天後嚇呆她「竟在這裡找到」　網驚喊：太扯

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO跟男友恩愛，結果保險套斷掉。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

保險套是安全性行為中不可或缺的物品，但也還是有破掉的風險，沒想到有女網友在《Dcard》曝光更可怕的經驗「保險套斷掉 三天後才找到」，說她跟男友恩愛完，發現套套竟然破掉，當下兩人趕緊做一些事後處理。三天後，她意外找到破掉的保險套，「它就這樣在我的陰道裡面待了三天！」不禁直呼「超級傻眼又震驚！」

這位女網友在文中表示，她和男友日前性愛完事的時候，發現保險套竟然破掉，當下兩人都嚇傻，接下來趕緊做了一些事後處理，但唯獨沒想到要尋找套套殘骸，「但就在三天後的今天，調適好心情的我們想要再次恩愛，濃情蜜意地享受前戲時，男友竟然從下面撈出帶狀物。」

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本來兩人以為只是女性分泌物，一近看嚇傻兩人，「沒錯，是斷掉的保險套。超級傻眼又震驚！它就這樣在我的陰道裡面待了三天。」原PO也說，她只聽過滑落在陰道內的事情，第一次看到整個斷掉的情形。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲三天後，保險套才從陰道滑出來。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少女網友也說自己遇過這種情況，「我之前也有一次這樣，那時以為是單純破掉，然後一個禮拜後上廁所也以為是白帶多，可是感覺跟平常不一樣就仔細看了一下，才發現是一部分的保險套。雖然這之前跟之後人都沒有不舒服，但真的很可怕」、「之前有過兩次……一次剛好當下發現拿出來，另外一次是過沒兩天月經剛好來出現在衛生棉上。」

就有人提醒，如果發現保險套破損，或懷疑有殘留在體內，自己拿不出來，最好就趕快就醫，「斷了或是掉在裡面，婦產科有開，就去讓醫生夾出來，不確定也去給醫生檢查最好，掛號費才多少錢，有東西留在裡面沒弄出來可不是開玩笑的」、「太可怕了吧！這三天不會不舒服嗎」、「是破掉還是斷掉要檢查屍體斷面啊……發現破損後卻無法拼湊出完整的套子，那就是沒有全屍，應該要快點找出不見的部分，留在體內太久可能會發炎感染喔！」

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